El Museo de la Construcción Naval organiza sus segundos talleres infantiles del verano

Se celebrarán del 2 al 4 de septiembre para favorecer la conciliación familiar y laboral.

El Museo de la Construcción Naval celebrará en Ferrol, en la primera semana de septiembre, los segundos talleres infantiles del verano. Este año se ha optado por organizarlos en dos turnos, al principio y al final de las vacaciones escolares, para favorecer la conciliación familiar y laboral.

En esta segunda tanda los talleres serán del 2 al 4 de septiembre, para edades entre 6 y 11 años. Los dos primeros días se desarrollarán de 10:30 a 13:30 con los títulos “Aventuras secretas” y “Travesía marinera” e incluirán la proyección de una película, mientras que el jueves 4 -entre las 11:30 y las 13:00- se enseñará a los participantes a confeccionar diferentes manualidades para prepararse para la vuelta al colegio.

El plazo de inscripción estará abierto desde el martes 26 y el miércoles 27 para los socios del club Cormonav, mientras que el resto de interesados podrán apuntarse del jueves 28 al domingo 31, en ambos casos a través del teléfono 981 359 682 o del correo electrónico talleresexponav@gmail.com.