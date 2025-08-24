Miriam Casillas, del Triatlón Ferrol, quinta en Chicago en su regreso a la liga Supertri

La internacional del Triatlón Ferrol demostró un gran estado de forma en las tres disciplinas de cara al Europeo de la próxima semana

Miriam Casillas cerró el top-5 de la prueba de Chicago de la liga Supertri después de haber liderado la competición por momentos.

La pacense del Triatlón Ferrol dio un gran nivel tanto en natación como en ciclismo y carrera, lo que le permitió mantenerse en cabeza a lo largo de casi una hora de triatlón.

El formato de la Supertri constaba de tres triatlones de distancia superesprín, sin parar, y con el añadido de ofrecer bonificaciones al estilo de los videojuegos para aprovecharse de atajos en carrera. Esos premios los lograron los equipos rivales del Crown, el de Miriam Casillas.

Ya desde el ciclismo del segundo triatlón, la olímpica de Badajoz llegó a ponerse líder y, en la llegada de la última transición del triatlón final, supo colocarse como primera para iniciar la carrera a pie definitiva.

Con dos de sus contrincantes usando sus bonificaciones, Miriam Casillas terminó quinta, a menos de 20 segundos del podio.

En la clasificación individual de este circuito profesional se coloca décima y su equipo, segundo.

La cita de Chicago le ha servido a Casillas como preparatorio de nivel para el campeonato de Europa que disputa el próximo fin de semana en Turquía.