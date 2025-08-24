Incongruencias- (José L. Álvarez)

José Luis Álvarez-Sin quitar ni poner rey, recordando la frase histórica para referirse al hecho de ayudar a alguien, o ponerse de su parte, quisiera , con permiso del director de este medio, salir al paso sobre determinados casos que están apareciendo en las primeras páginas de los medios de comunicación y que bien merecen un comentario.

El inmigrante

El tema de una posible violación por parte de un inmigrante dio mucho que hablar y que escribir. El nombre de Ferrol, como ciudad violenta, ya que así se llegó a clasificar a nuestra ciudad en algún medio pluralista, y ya sabemos todos de que pie cojea, fue citado mil y una vez. Interesaba calentar los ánimos ciudadanos continuando con lo ya iniciado en Torre Pacheco. Mientras ahora todo se mantiene en silencio tras volverse atrás la joven denunciante y al parecer el informe médico sobre la violación se quedó en nada.

Nadie duda de que en lo que podríamos llamar sector inmigrante hay buenos y malos, como los hay en el sector llamémosle nativo. Buenos y malos en todas partes, pero lo que no podemos es destacar y buscar incluso rédito político cuando algún inmigrante comete un delito, que los cometen, y quedarse calladitos cuando el que lo hace es un payo.

Ahora está en la primera plana el acuerdo del gobierno local de Jumilla al prohibir celebrar actos religiosos a la comunidad musulmana, entre otras, en las instalaciones deportivas de esa ciudad. Un gobierno formado por 10 ediles del PP, teniendo en la oposición a 9 socialistas y 1 de Podemos Izquierda Unida-Podemos-AV. A esto se suma 1 de VOX.

Pues bien, ahora se comenta que el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que presenta un requerimiento al ayuntamiento murciano para que anule los efectos de la moción que presentaron PP y VOX para prohibir la celebración de rituales religiosos en instalaciones municipales, “porque entiende que atenta contra la libertad religiosa de los musulmanes”.

Pensándolo bien..y repasando la Biblia… tenemos algunos pasajes muy significativos

«No vejarás al emigrante» (Éxodo 23,9)

• «No lo oprimiréis» (Levítico 19,34)

• «No lo explotaréis» (Deuteronomio 23,16)

• «No negarás el derecho del emigrante» (Deuteronomio 24,17)

• «Maldito quien viole los derechos al emigrante» (Deuteronomio 27)

• «Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto» (Deuteronomio 10,19)

• «Al forastero que reside junto a vosotros, lo miraréis como a uno de vuestro pueblo y le amarás como a ti mismo» (Levítico 19,34).

Claro que de eso «pasa» alguno que se cree un César y que necesitaría una persona a su lado que le recordase que él no es un dios. Un personaje que se proclama católico, para lo que a él le venga bien, pero ataca con ferocidad a la conferencia episcopal a raiz de la posición de la misma ante lo de Jumila. “«No sé si su postura se debe a los ingresos públicos o con los casos de pederastia, que la tienen absolutamente amordazada», ¡Manda h. , como diría Federico Trillo. Quizás debería hacerse seguidor de ese grupo de ex monjas burgalesas

La incongruencia de Yolanda

Y lo del gobierno central me lleva a pensar..¿los acuerdos tomados son por unanimidad?.

Porque si es así hace falta tener caradura por parte de la vicepresidenta segunda, la fenense, no ferrolana, Yolanda Díaz. Debe tener muy mala memoria, pero los medios de comunicación a veces son crueles y le recuerdan a la “divina” lo que quizás ella quisiera olvidar.

¿Defiende la libertad religiosa?, ¿De todos o solo en donde puede encontrar algún rédito político?.

¿Se acuerda de su paso por el gobierno local de Ferrol?. ¿Se acuerda que una de sus primeras decisiones fue la prohibición de actos religiosos en el teatro Jofre cuando era teniente alcalde y concejal de cultura?.

En el año 2007 el gobierno municipal del PSOE, con el apoyo del BNG y a propuesta e Yolanda Díaz, impidieron que se celebrase en el Jofre el pregón de la Semana Santa, uno de los eventos más característicos de la Semana Santa Ferrolana

Yolanda y PSOE….ahora PSOE y Yolanda más los suyos de Restar… ¡Sobran palabras!. Están al sol que más calientan.

Ni caso a los incendios salvo para manifestarse contra la Xunta

Y mientras…sigamos utilizando al débil, muy necesario por diversos motivos, pensando en que para mantenerse en el poder, para seguir disfrutando de privilegios hay que hacer incluso juego sucio.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha afeado la refriega que mantienen estos días Gobierno y PP (Bien afeado) y ha pedido políticas públicas de prevención y políticas agrarias para evitar el «abandono del campo«.

Pero la líder de Restar en el Gobierno ha protagonizado este pasado miércoles su primera intervención desde que comenzó la oleada de incendios en los que ha limitado sus apariciones a mensajes en redes sociales. En una entrevista en Cadena Ser Galicia, Díaz ha reprochado a los principales partidos que «no es momento de hablar de lo que se hizo bien o mal«, pero sí ha admitido que «es evidente que falló la coordinación» a la hora de abordar la situación en Galicia, en un reproche velado al gobierno autonómico.

Y después de sus palabras tuvo el cuajo de ponerse detrás de la pancarta para atacar al gobierno gallego, aunque nadie puede olvidar que durante los días más intensos de los incendios ella se lo pasaba más que requetebien en los bares y restaurantes de Baiona, donde veraneaba. (Por Ferrol, donde hizo de las suyas….-recuerden el tema R. ni caso, total aquí no es muy bien querida).

Mientras..el señor Barrera continúa con su campaña…todo se debe al gobierno anterior y al señor Mato mientras los actuales no hacen nada. Realmente es masoquista, le encanta revolver en la m. y debe estar cansado de mirar la bolita mágica, a ver si alguna vez acierta.