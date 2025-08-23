El trofeo «Concepción Arenal» se marchó para Vigo

M.V. En una tarde soleada y calurosa y en plenas Fiestas de Ferrol se disputó en el Estadio de A Malata la 60ª edición del Trofeo Concepción Arenal. El Celta Fortuna fue mejor que el Racing y se llevó el trofeo para la ciudad olívica con un triunfo contundente.

Unos prolegómenos muy emotivos

El Racing Club Ferrol quiso aprovechar los instantes antes de este encuentro para homenajear a sus socios más veteranos. De esta forma, alrededor de 40 fieles del club racinguista recibieron una insignia del club por sus 50 años siguiendo al Racing, encontrándose entre ellos incluso tres socios que llevan 75 años de fidelidad a su Club Enhorabuena a todos ellos.

Una primera parte sosa y sin goles

En un día de estrenos en A Malata con nuevos videomarcadores, nueva iluminación y también nueva elástica verde de un conjunto de Pablo López que no ofreció una buena imagen en este encuentro. Repitió el técnico el once que dispuso ante la Ponferradina la semana anterior, ante un filial céltico lleno de juventud y calidad en sus filas.

En los primeros 45 minutos podemos rescatar por parte local un par de centros de Álvaro Juan, al primero no llegaba Gelardo y en el segundo, el delantero Escobar remataba fuera. También Jairo volvió a ser uno de los destacados intentando tirar de los suyos y rematando desviado un centro de Álvaro Juan. Por parte del conjunto visitante, Álvaro Marín tuvo una buena ocasión aprovechando un error de marca de los verdes, mientras que el extremo Óscar de Marcos fue quien llevó más peligro en ataque por parte celeste.

Superioridad visitante en la segunda mitad

Comenzaba de la peor manera para los intereses locales el segundo tiempo, con el 0-1 de Antañón tras un gran disparo desde fuera del área y con un disparo de Joel López que desvió Parera. Respondía el Racing con su ocasión más clara, centro de Álvaro Juan y cabezazo de Escobar que rozaba el gol. Fue un espejismo, ya que ni con los cambios en ambos equipos ni con el debut en esta pretemporada del veterano delantero, Álvaro Giménez pudo el Racing meterle mano a un conjunto de Fredi Álvarez superior en la segunda parte, llegando el 0-2 con un precioso gol de Milla en el 73 y el 0-3 con el mismo protagonista en el 80 que mataba definitivamente un partido que moría con el intento del gol del honor verde por parte de Álvaro Peña y de Álvaro Giménez, ambos sin suerte ni acierto, lo que fue un reflejo del mal día en la oficina del conjunto de Pablo López.

Finalizado el encuentro, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela entregaba al capitán celeste, Carrilo, el Trofeo Concepción Arenal mientras que el presidente del Racing lo hacía al racinguista Álvaro Giménez.

En resumen, mal partido del Racing, con mejores sensaciones en la primera parte que en la segunda, para cerrar la pretemporada de un equipo con prácticamente la totalidad de las piezas nuevas. La parroquia ferrolana se marchó algo preocupada, aunque también esperanzada con que llegue algún refuerzo en esta última semana de mercado, ya que el próximo domingo 31 a las 12:00 llegará la hora de la verdad, con el estreno de la Primera RFEF ante el Talavera CF en el Estadio de A Malata.

FICHA TÉCNICA

Racing de Ferrol :Parera (César, min 73); Miguel Leal, Pujol (Artetxe, min 59), Zalaya, Álvaro Ramón (Mardones, min 59); Gorostidi, Gelardo (Álvaro Peña, min 68), Jairo (Carballo, min 73); Pascu (Azael, min 73), Álvaro Juan (Dacosta, min 59) y Escobar (Álvaro Giménez, min 68).

Celta Fortuna: Coke Carrilo; Gavián (Angelito, min 66), Ribes (Bernard, min 66), Meixús (Noah, min 79), Anxo Rodríguez, Joel López (Mateo, min 79); Hugo González (Oliveras, min 71) , Antañón (Noya, min 79), Burcio, Óscar Marcos (Luis Bilbao, min 71) y Álvaro Marín (Milla, min 66).

Árbitro: Eugenia Gil (A Coruña). Amarilla para Escobar y Gorostidi en el Racing, Meixus vió amarilla en el Celta Fortuna.

Incidencias: 60ª Trofeo Concepción Arenal, partido disputado ante 3692 espectadores en el Estadio de A Malata.

