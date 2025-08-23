Festas Veran Ferrol 2025

Los hoteles de Ferrol rozan el lleno durante la semana grande de fiestas

La  ciudad encara la semana grande de las fiestas con buenas perspectivas en cuanto a datos de ocupación hotelera. Según los datos recabados por Galicia Ártabra entre los principales hoteles de Ferrol, la previsión de ocupación para el período comprendido entre el 23 y el 31 de agosto alcanza de media el 80%, una cifra que confirma el tirón turístico de la programación de fiestas del 2025

El dato se sitúa muy cerca de los niveles registrados en el mismo tramo del año pasado, cuando la ocupación hotelera rondó el 90%. Los responsables del sector destacan que la programación cultural y musical prevista, junto a la afluencia de visitantes en verano, convierte estas fechas en uno de los momentos de mayor actividad del calendario.

Las fiestas de Ferrol se prolongarán hasta el 31 de agosto con conciertos, actividades populares y propuestas para todos los públicos, lo que augura un notable impacto en la hostelería y la restauración locales. Los datos definitivos de impacto en el sector hostelero se podrán conocer a comienzos del próximo mes.

