Despedida del «Bal y Gay»-2025–(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

Los conciertos que el Festival de Música Bal y Gay trajo en su XII edición a la Mariña Lucense fueron todos muy destacados; pero me detendré en el que tuvo lugar el 20 de agosto en el Auditorio Casa da Cultura de Burela, hermoso municipio cuyo puerto pesquero es uno de los más importantes de la costa cantábrica, contando con una flota de barcos guiados por la luz do “Faro da Pedra” que viene a evocarme ahora el poema de Curros “ Nosa Señora de Ferro”: “ Que parece unha Nosa-Señora/ Unha Nosa- Señora de ferro/ tras dela non veñen/Abades nin cregos/ Mais ven a fartura/ Y a luz y o progreso!”.

Y es que el mar, en el que trabajan los navegantes, los pescadores, los conquistadores y los pueblos en busca de otros pueblos es además belleza, espiritualidad y bravura, proporcionando alimentos, medicinas, comercio… y una perceptible dimensión de inmensidad que fue cantada incluso por el cubano-español Antonio Machín en aquella balada romántica El Mar y el Cielo ‒ se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen…‒.

Percibiendo yo así a la histórica Burela a la que navegué musicalmente para escuchar al Cuarteto Casals, fundado en 1997 en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y reconocido actualmente como cuarteto de cuerda de interés nacional, recorriendo escenarios como los del Carnegie Hall o el Lincoln Center de Nueva York, el Beethoven House de Bonn o en el Festival de Salzburgo entre otros y que llega a Burela para interpretar magistralmente el Cuarteto de cuerda en re mayor, Hob, III/79, Op.76/5 de J. Haydn, muy bien definido en las

notas al programa de Almudena Mohedano; el Cuarteto de cuerda Fiery earth ‒ Tierra ardiente‒ de la compositora Elisenda Fábregas, que es “ un homenaje al poder creativo de la tierra” y el siempre impresionante Cuarteto de Cuerda N.º 13 en si bemol mayor, Op.130 de Beethoven, sobre el que sobran palabras y del que basta percibir sensorial e intelectualmente una música…celestial. Después de esto ¡Qué decir! Hasta el próximo

año, “Bal y Gay”, si así lo quiere Nossa Senhora.