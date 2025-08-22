Neda avanza las propuestas de mejora del actual sistema de abastecimiento de agua formuladas por Viaqua

El alcalde de Neda, Ángel Alvariño, se reunía este viernes en la Casa Consistorial con los portavoces y portavoces de los distintos grupos con representación municipal para explicar las causas de los problemas en el abastecimiento inscritos entre el tarde del 13 y el 16 de agosto (falta de presión e interrupción en parte del municipio), tras detectarse varias roturas en las infraestructuras de suministro que conducen a ETAP de los Pazos. En el encuentro, el gobierno local tomó nota de las sugerencias trasladadas por la oposición, y compartió las propuestas formuladas por Viaqua, empresa que gestiona el servicio municipal, para evitar que la situación se repita.

La activación del baipás que trae agua directamente desde Narón, en tanto se reparaban las fugas, no fue suficiente para abastecer al conjunto del municipio. Un problema que la empresa mixta Emafesa, atribuye al “exceso de consumo” inscrito esos días en los municipios cabecera de comarca.

Entre las medidas correctoras para garantizar un suministro continuo a toda la población, Viaqua propone, en primer lugar, aumentar la capacidad de almacenamiento de Neda, rehabilitando un antiguo depósito y conectándolo a la red actual. Aboga también por aumentar la capacidad de bombeo de agua bruto que llega a la ETAP y, por último, apuesta por un control sectorizado de la red, que facilite la detección y eliminación de fugas.

El regidor municipal trasladó a los responsables de los distintos grupos políticos que, a lo largo de la próxima semana se convocará una reunión con el vecindario afectado para dar cuenta de este informe, avanzar gestiones que se están llevando a cabo, y atender las quejas que formulen.