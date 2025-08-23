Cariño se prepara para festejar las tradicionales fiestas de San Bartolo

El Concello de Cariño tiene todo listo para la celebración de las tradicionales Fiestas de San Bartolo, una de las citas más esperadas del verano en el Ortegal. La programación se desarrollará entre el sábado 23 y el martes 26 de agosto, con un amplio cartel que combina tradición y música para todos los públicos.

La fiesta arrancará el sábado 23 con la primera gran verbena, a cargo de Los Españoles y Disco Móbil Party, que marcarán el inicio de cuatro días de celebración.

El domingo 24 tendrá lugar el tradicional pasarrúas con la Banda de Gaitas de San Xiao do Trebo y la Danza de Arcos de Cariño, seguido de la misa solemne y la procesión en honor a San Bartolo, que contará con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores ‘Nuestro Padre Jesús Nazareno’ de Ferrol, además de la Danza de Arcos y la Banda de Gaitas de San Xiao do Trebo.

La jornada se cerrará con una animada verbena protagonizada por Atenas y DJ Brunokavi (DJ residente en Sala Coliseo).

El lunes 25 continuará la programación con un nuevo pasarrúas a cargo de la Banda de Gaitas do Ortegal y la Danza de Arcos Infantil de Cariño, que también estarán presentes en la misa del día. Por la tarde, la música del Dúo Dcache animará la sesión vermú antes de dar paso a uno de los momentos más esperados de las fiestas: el Carnaval de Verano. El desfile de disfraces recorrerá las calles al ritmo de la Batería do Cariño y culminará en la Praza Roxa con la actuación de DJ Chocolate, que repetirá por la noche en la verbena acompañado por Metrópolis.

Finalmente, el martes 26 se celebrará el último pasarrúas, con la Banda de Gaitas do Ortegal, y la tradicional Xira Campestre, amenizada por el Dúo Delux. Como broche de oro, la Orquesta Galaxia será la encargada de despedir las Fiestas de San Bartolo 2025 con una gran verbena.

El Concello de Cariño invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar en una de las celebraciones más emblemáticas del municipio con responsabilidad.