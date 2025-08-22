El VI Trofeo Cidade de Ferrol fue presentado oficialmente en el Concello de Ferrol, recibiendo a la selección de Kuwait

O Parrulo Ferrol tendrá su plato fuerte en esta pretemporada este sábado, recibiendo a la selección de Kuwait, en el VI Trofeo Cidade de Ferrol, a partir de las 21:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

La cita fue presentada este viernes en el Concello de Ferrol, con la presencia del alcalde José Manuel Rey Varela; el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey; el presidente de O Parrulo Ferrol, Julio Martínez; el presidente de la RFGF, Pablo Prieto; el manager de la selección de Kuwait, Hussein Habib y el seleccionador de Kuwait, Bruno García.

Ricardo Aldrey: “Mis mejores deseos para este Trofeo”

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, quería agradecer a O Parrulo Ferrol la realización de esta nueva edición del Trofeo Cidade de Ferrol, a la RFGF por la intermediación por hacer posible que la selección de Kuwait realice su stage de preparación para la Copa de Asia en Ferrol, como también personalmente a su seleccionador Bruno García “por poner siempre por Ferrol por delante”. Esperaba que el Trofeo Cidade de Ferrol y la estancia de Kuwait en la ciudad en estas próximas dos semanas sea satisfactoria.

Julio Martínez: “Esta será la primera piedra en Primera División”

El presidente de O Parrulo Ferrol, Julio Martínez quería dar las gracias al Concello de Ferrol, a la RFGF y a la selección de Kuwait “por hacer todo esto posible”, en un trabajo realizado entre todos “gracias a un seleccionador que piensa siempre en Ferrol y aporta a la ciudad.”

En lo referente a su equipo, el mandatario quería que este VI Trofeo Cidade de Ferrol sea “la primera piedra” en esta nueva etapa de la entidad en la Primera División “y queremos ganarle a Kuwait”, haciendo un llamamiento a la afición “para que nos apoye en este partido y durante la temporada.”

Hussein Habib: “Gracias por invitarnos a Ferrol”

En representación de la Federación de Kuwait tomaba la palabra el mánager de la selección, Hussein Habib, dando su agradecimiento a O Parrulo Ferrol, a la RFGF y al Concello de Ferrol “por invitarnos a su casa y al VI Trofeo Cidade de Ferrol”.

El combinado nacional llegó en la noche del jueves a Ferrol “y en este día que llevamos en la ciudad estamos muy cómodos.”

Bruno García: “Ferrol será partícipe de todos los futuros éxitos”

En esta línea de agradecimientos continuaba el seleccionador de Kuwait, el ferrolano Bruno García. Para él era un “honor” que la Federación de Kuwait “haya aceptado venir al norte de España, cuando habitualmente irían más a la zona sur”, agradeciendo el esfuerzo realizado por todas las partes para hacer esta estancia en Ferrol una realidad, donde Ferrol será “partícipe de todos los futuros éxitos.”

Pablo Prieto: “Bruno García es un buen embajador por el mundo”

El presidente de la RFGF, Pablo Prieto, quería agradecer la apuesta del Concello de Ferrol por el deporte “como vienen demostrando en todo este tiempo”, como también quería destacar la figura del seleccionador nacional de Kuwait, Bruno García “que es un buen embajador por el mundo, exportando los grandes valores de la ciudad.”

José Manuel Rey Varela: “O Parrulo Ferrol es muy importante para la ciudad”

Cerraba este acto el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, reconociendo que era un “placer” recibir a un equipo internacional de esta categoría en la ciudad, como también hacer posible el VI Trofeo Cidade de Ferrol con O Parrulo Ferrol “en una simbiosis de personas que se ponen de acuerdo para hacer cosas por la ciudad.”

En referencia a O Parrulo Ferrol, el regidor afirmaba que la ciudad “tiene desde hace muchos años a un equipo de Primera, aunque la categoría no fuera así”, con una ciudad “volcada con O Parrulo Ferrol y esperemos que también lo hagan en este partido.”

José Manuel Rey Varela también recordaba que en la noche de este viernes los jugadores de O Parrulo Ferrol serán los encargados de realizar el pregón de las Fiestas en la Plaza de Armas “lo que demuestra que es algo muy importante para la ciudad.”

Al mismo tiempo, quería agradecer al club y a Bruno García “que hacen más grande a esta ciudad”, como también les deseaba lo mejor a la selección de Kuwait “y ojalá puedan ganar la Copa de Asia”, como también a O Parrulo Ferrol “consiguiendo la permanencia en Primera División.”