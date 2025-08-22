Fran Manzanara se marcha al fútbol húngaro

Según informa La Tribuna de Ciudad Real Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, conocido como Fran Manzanara (La Solana, 1996), ha dado un giro importante en su carrera profesional al fichar por el Debreceni Vasutas Sport Club, equipo de la máxima categoría de Hungría, según informa la web municipal de La Solana. Tras finalizar contrato con el Racing de Ferrol, con el que descendió a Primera RFEF, el jugador solanero decidió aceptar la oferta de un club que cuenta con cuerpo técnico español, liderado por Sergio Navarro.

Fran Manzanara cuenta con un recorrido destacado en el fútbol español, habiendo pasado por clubes como Atlético de Madrid, Valencia, Numancia, Levante UD, Ponferradina o Racing de Ferrol. Su paso por la élite incluyó varios partidos en Primera División con el Levante UD -alguno como titular- donde ahora triunfa el también solanero Iván Romero.

En una entrevista concedida a Radio Horizonte-La Solana, el centrocampista ha explicado cómo está siendo su adaptación y el estilo de vida que sigue en el país magiar. Se incorporó directamente a la pretemporada en Austria, lo que facilitó su integración con el grupo, y la presencia de compañeros españoles y un futbolista venezolano le permitió una adaptación más rápida en una ciudad con mucho de occidental. «Debrecen es una ciudad tranquila y cómoda para vivir (tiene 200.000 habitantes) aunque los horarios adelantados para las comidas son la principal diferencia respecto a España». «Intento adaptarme lo mejor posible porque aquí todo se adelanta«. Por lo demás, no encuentra grandes diferencias respecto a la vida en una urbe española, a pesar de que la gente es generalmente más fría.

En el plano deportivo, Manzanara subraya la intensidad de la liga húngara. «Es un fútbol de ritmo alto, contraataques constantes y jugadores jóvenes con mucha calidad». Recuperado de una lesión en el abductor que le mantuvo varios meses fuera, confía en ir entrando progresivamente en los planes del técnico, Sergio Navarro. El Debreceni VSC, con un precioso estadio para 20.000 espectadores, cuenta con una afición importante que hace notar su presencia en cada partido. «Acuden unos 8.000 a vernos, y también nos siguen fuera; aquí son muy pasionales«. Aunque el objetivo oficial es mejorar la clasificación de la temporada anterior –el equipo acaba de ascender-, actualmente marcha en cuarta posición tras cuatro partidos jugados, con 7 puntos, alimentando la posibilidad de competir por acceder a torneos europeos. De hecho, el Debreceni tiene un historial importante, con 7 ligas, 6 copas y varias participaciones en UEFA. No en vano, Debrecen es la segunda ciudad de Hungría tras la capital, Budapest.

Con 28 años, Fran Manzanara afronta este desafío internacional en un momento clave de su carrera. Ha firmado por dos temporadas y mantiene abiertas todas las opciones futuras. «No sé lo que haré, puede que vuelva a España, que siga aquí o que busque en otros países». Su prioridad solo es una: «Disfrutar del fútbol y aprovechar esta experiencia en el extranjero».