La Xunta restablece desde el lunes los itinerarios de 38 líneas de autobús por la avenida de las Pías de Ferrol

La Xunta restablecerá desde el próximo lunes, 25 de agosto, los itinerarios por la avenida de las Pías de Ferrol en 38 líneas de autobús que se adaptaron temporalmente por las obras en la carretera FE-14, de competencia estatal.

Con el ajuste de las líneas tras los desvíos temporales iniciados en 2023 se recuperan los recorridos habituales en más de 500 servicios a la semana en las conexiones hacia Ares y Mugardos y hacia A Coruña, Betanzos y Pontedeume. Así, entre servicios que salen de Ferrol y llegan a la ciudad, volverán circular por la avenida de las Pías en un día laborable 92 servicios, 34 los sábados y 35 los domingos.

Las líneas volverán a realizar las paradas previas a los desvíos temporales iniciados en 2023. Con carácter general, incorporan de nuevo las paradas del Barrio del Pilar y las que se sitúan en la carretera FE-14 a la altura de las viviendas de Bazán y del barrio de Caranza.

La localización de estas dos se adecuó a los emplazamientos actuales habilitados tras los trabajos de mejora de la seguridad viaria en la carretera estatal.

Estas medidas se suman a la restitución desde el mes de abril del recorrido de las líneas de autobús Caranza-Plaza Vieja y Plaza Vieja-Caranza, conocidas como línea C por las personas usuarias, que también se había modificado por las obras.

La información actualizada sobre los servicios estará disponible para su consulta en la página web www.bus.gal.