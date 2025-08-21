Una andaina popular de verano recorre la ciudad departamental

Se celebrará este viernes y completará un recorrido de cinco kilómetros desde el cantón de Molíns en Ferrol hasta la dársena de Curuxeiras.

El Ayuntamiento de Ferrol colabora en la andaina de verano que se realizará en la jornada de este viernes 22 y que permitirá recorrer la ciudad a pie.

Se trata de un trayecto de cinco kilómetros que conectará espacios emblemáticos en el marco de una experiencia gratuita abierta a todos los públicos.

La salida se producirá a las 10:00 horas del cantón de Molíns y la ruta finalizará en el muelle de Coruxeiras. No es preciso realizar inscripción previa.