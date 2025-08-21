El campo municipal de Mourente acoge el “XXXIII Torneo de fútbol Ayuntamiento de Valdoviño”

Completo fin de semana deportivo en el municipio, con la celebración del “XXXIII Torneo de fútbol Ayuntamiento de Valdoviño”, que este año se disputará en el campo municipal de Mourente.

En esta ocasión, al tradicional triangular en el que se miden los equipos de la localidad, se añade un encuentro extra de juveniles y, a modo de colofón, una competición de veteranos.

Los más jóvenes abrirán el calendario el sábado a mediodía. Justo a las 12 horas está previsto que dé comienzo el partido que enfrentará a los juveniles de la SD Valdoviño con Meirás CF. Será el aperitivo del triangular entre CD Rosalía de Vilaboa, SD Valdoviño y Meirás CF. Todo un clásico del verano que se jugará por la tarde.

A las 18:00 horas, tendrá lugar el partido entre el Rosalía y el Valdoviño. A comtinuación el Meirás se enfrentará con el equipo perdedor del citado encuentro; y posteriormente, a partir de las 20 horas, jugará con el ganador. Al finalizar, se procederá a la entrega de trofeos.

Como novedad, a modo de epílogo, el domingo, en horario matinal, habrá torneo de veteranos, con la participación de la SD Valdoviño y otros tres clubes de la comarca ( SD Cultural Maniños, CD Narón y CD Estrella A Solaina). Principiará a las 10:00 horas se celebrará el encuentro por el tercer puesto, y una hora más tarde la final.

El Ayuntamiento de Valdoviño y los clubes locales invitan a los aficionados al deporte rey de toda la comarca a acercarse al terreno de juego para seguir los partidos y animar a sus equipos.