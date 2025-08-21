Festas Veran Ferrol 2025

Final rexional da Dupla Batalla de Maestros na praza da Gándara en Narón

A praza da Gándara en Narón acolle este sábado a partir das 17 horas a final rexional da “Dupla batalla de maestros”, competición de rap por parellas na que participarán persoas chegadas de toda Galicia. A parella gañadora desta xornada será ademais quen represente a Galicia na final estatal da disciplina.

 

O evento foi presentado este xoves polo concelleiro de Mocidade, Ibán Santalla, acompañado de Pablo Romero, membro da organización do mesmo. O programa complétase coa actuación do grupo “Lima”.

 

