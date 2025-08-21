Ferrol instala puntos violeta y arcoiris durante las fiestas de verano

Ofrecerán información y atención ante situaciones de violencia contra las mujeres y lgtbifóbicas.

El Ayuntamiento de Ferrol quiere garantizar que la ciudadanía viva las fiestas de la ciudad -que dan comienzo en la jornada de este viernes 22 en un contexto de seguridad e igualdad erradicando posibles estereotipos de género y cualquier forma de violencia cara las mujeres y el colectivo LGTBI.

Por este motivo, la Administración local, a través de la concejalía de Igualdad y Mujer, instalará Puntos violeta y Arcoiris de información y atención y respuesta rápida a situaciones de violencia contra las mujeres y lgtbifóbicas en los días de los conciertos más multitudinarios. Estos espacios, diferenciados pero integrados, estarán atendidos por un equipo multidisciplinar de profesionales especializadas entre las que se encuentran psicólogas, sexólogas, trabajadoras y educadoras sociales entre otros perfiles.

Contarán, además, con la colaboración de la Policía Local y de Protección Civil.

Estos espacios se instalarán en la plaza de Armas el día 22 de 20:30 a 00:00 horas y los días 26, 27, 29 y 30 de agosto de 21:45 a 23:45 horas. El día 31, San Ramón, se localizarán en el muelle de Curuxeiras, de 23:45 a 03:15 horas.