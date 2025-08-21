Festas Veran Ferrol 2025

O Parrulo Ferrol jugará este sábado ante la selección de Kuwait en el VI Trofeo Cidade de Ferrol

Diogo ante el CD Burela en pretemporada | O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol continúa con su tercera semana intensa de pretemporada, jugando este sábado el VI Trofeo Cidade de Ferrol, recibiendo a la selección de Kuwait a partir de las 21:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Esta será la segunda ocasión en la historia del Trofeo Cidade de Ferrol en la que O Parrulo Ferrol se medirá a un combinado nacional. La anterior vez fuera en la primera edición en febrero de 2020, recibiendo a la selección de Japón, curiosamente también dirigida en aquel momento por el ferrolano Bruno García.

Los abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol tendrán la entrada gratuita, mientras que la entrada general para no abonados será de 5 euros.

Las entradas ya están a la venta de manera online en oparrulofs.compralaentrada.com y la taquilla del Pabellón de A Malata abrirá este sábado una hora antes del inicio del partido, a las 20:00 horas.

