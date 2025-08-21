Pontedeume acogió este pasado fin de semana la gran final del I Circuito 3×3 Eume, un evento que reunió durante dos intensas jornadas a jugadores y jugadoras de gran nivel, desde la categoría senior hasta la cantera, consolidando a la villa eumesa como un nuevo referente del baloncesto 3×3 en Galicia.

El sábado fue el turno de las categorías senior masculina y femenina, con un nivel de juego inesperado incluso para la propia organización. El ambiente estuvo acompañado de música en directo, sorteos de productos de los colaboradores, camisetas de edición limitada, además de la cantina del torneo. Como novedad, se contó con el apoyo de la Consellería do Mar, que acercó un food truck de la campaña “Galicia Sabe a Mar”, ofreciendo tapas gratuitas al público asistente.

En el apartado masculino, brillaron dos equipos por encima del resto. El conjunto comarcal “Cuádruple A” (Carlos Gil, Amir Valcárcel, Dani Fuertes y Koke Aller) se midió en la final a MVP Academy Portugal, un equipo integrado por cuatro jugadores brasileños en gira por Europa para competir en torneos FIBA. La victoria fue para el conjunto luso en un partido de gran intensidad.

En el femenino, la igualdad marcó toda la jornada, sin ningún equipo invicto en el torneo. Finalmente, Maristas 3×3 se impuso al equipo coruñés CCSS por 18-12, llevándose el premio de 300 €.

El domingo estuvo reservado para la cantera, con un ambiente familiar, alegre y lleno de ilusión que dejó auténticos partidazos.

El torneo también incluyó el concurso de tiro CHAVS, donde el sábado se impuso Antón López y el domingo lo hizo Ana Porto, intratable desde el perímetro.

Desde la organización, Isma “Izzy” Fernández expresó su satisfacción: “Estamos todos muy contentos. Sabíamos que arrancábamos con poco margen de tiempo, pero el equipo que se juntó para hacerlo posible ha sido un lujo. Con los recursos que teníamos no podíamos haberlo hecho mejor, y ver a tanta gente disfrutar nos da fuerzas para seguir fomentando este formato de baloncesto 3×3”.

Con esta primera edición, Hoops Eume da un paso adelante en la promoción del baloncesto en la comarca, situando a Pontedeume en el mapa de los grandes eventos deportivos del verano