El Concello de Ferrol y el Racing presentaron el Trofeo Concepción Arenal

Tras varios años de ausencia en el calendario veraniego, regresa el Trofeo Concepción Arenal este sábado al Estadio de A Malata, con un partido entre el Racing de Ferrol y el Celta Fortuna, a partir de las 19:00 horas.

La cita fue presentada este jueves en el Concello de Ferrol contando con la presencia del alcalde José Manuel Rey Varela y el presidente del Racing de Ferrol, Manuel Ansede.

El regidor no ocultaba la satisfacción por poder reanudar este trofeo “que naceu en 1953” y que en otras épocas futbolísticas “chegou a ter equipos internacionáis”. Este sábado “haberá o mellor fútbol”, además de homenajear “a unha figura insigne na cidade como Concepción Arenal, que se adiantou cen anos a súa época.”

Este partido ante el Celta Fortuna “tendrá un impacto importante en Ferrol”, estando orgulloso que el Racing de Ferrol “leve o nome da cidade”, agradeciéndole al club “o seu traballo, aprender dos tropezos e poder levantarse”, recordando que el Concello de Ferrol y el club “fixemos un esforzo e investimento para traballar xuntos e teremos un gran trofeo.”

Manuel Ansede: “Es una ilusión poder recuperar este trofeo para la ciudad”

El presidente del Racing de Ferrol, Manuel Ansede, afirmaba que era una “ilusión poder recuperar este trofeo para la ciudad”, en una ocasión “extraordinaria” para realizar nuevas presentaciones a la afición como es la nueva iluminación del estadio, sufragada a partes iguales entre Concello de Ferrol y la Deputación de A Coruña, los nuevos videomarcadores que temporalmente estarán situados en la grada mientras no se realice la obra de remodelación de la cubierta, como también la nueva primera equipación presentada este jueves en sus redes sociales.

Al mismo tiempo, el dirigente quería agradecer a los aficionados su apoyo y fidelidad “estando a punto de hacer un récord en esta categoría a nivel de abonados”, por lo que el club decidió que este partido fuese gratuito para todos los abonados en esta nueva temporada.

Este Trofeo Concepción Arenal también será emotivo al homenajear a cuarenta abonados del Racing de Ferrol con más de 50 años de antigüedad, como a tres abonados con más de 75 años de antigüedad.