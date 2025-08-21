El concello no descarrilará- (Enrique Barrera Beitia)

Enrique Barrera Beitia

El concello de Ferrol no descarrilará porque para ello debería circular a gran velocidad, y no estamos precisamente en este escenario. Podemos preguntar a los vecinos si la ciudad está mejor que hace años, y seguramente una mayoría nos dirá que sí. Si les preguntamos la razón de ello nos dirán que hay más empleo y crece la población, y que obras como la de As Pías embellecen la ciudad, pero fijémonos que se trata de actuaciones del gobierno central, bien sea por tratarse del programa de construcción de los nuevos buques de la Armada, o porque son obras de Fomento que empezaron con Ángel Mato como alcalde.

El día a día de la actualidad municipal está monopolizado por debates que guardan las formas y tratan sobre temas necesarios y convenientes, pero de rango menor. En este toma y daca la oposición critica la despreocupación del aparcamiento de Sánchez de Aguilera, o la contratación a una empresa para las actividades extraescolares que sólo obtuvo 2.5 puntos sobre 16, mientras que el gobierno contraataca,

entre otras iniciativas, con la reparación del parqué de A Malata o la aprobación unilateral de una RPT (Relación de Puestos de Trabajo). Este escenario nunca ofrece un claro ganador, pero en sí mismo es un fracaso para un equipo de gobierno que, con tantos concejales y asesores, debería marcar ya una gran distancia con obras de especial relevancia que brillan por su ausencia.

Es indiscutible que habrá novedades positivas por la sencilla razón de que es imposible que un gobierno municipal no haga nada en cuatro años, así que supongo que se centrarán en sacar adelante el proyecto “Abrir Ferrol al mar”, porque había sido trabajado por el anterior gobierno socialista y ya estaba maduro, pero van muy apurados en los plazos y no creo que empiece en lo que queda de año. También se iniciará la construcción de 60 viviendas públicas para alquiler en O Bertón, pero mantienen las subidas de tasas e impuestos locales, y parecen haber tirado definitivamente la toalla para tener suelo industrial.

La pregunta que deberíamos hacernos los ferrolanos cuando se ha rebasado la segunda mitad del mandato, es si con este gobierno local estamos mejor que con el anterior. No sé qué proporción de respuestas tendríamos pero seguro que muchos se tomarían un tiempo para responder, porque estarían valorando los méritos y deméritos de un gobierno en mayoría absoluta y los de otro en minoría que además tuvo que gestionar una pandemia. Es como un partido de futbol que mantiene la igualdad en el marcador y en el juego, pero donde uno de los dos equipos compite en inferioridad numérica.

Por cierto. La inauguración de la nueva avenida de As Pías ha supuesto un hecho histórico en nuestra ciudad. Salvo error por mi parte, de la lectura de opiniones y comentarios en las redes sociales, se aprecia por primera vez que una clara mayoría está contenta. Lo tradicional en estos casos hubiera sido una andanada de críticas.