O Parrulo Ferrol empata ante CD Burela en un nuevo test en A Malata

Mucha intensidad desde el primer al último minuto, en el cuarto test de pretemporada para O Parrulo Ferrol, el primero delante de su afición ante CD Burela, empatando 4-4 en un partido disputado en la tarde del miércoles.

El partido empezaba con los ferrolanos queriendo sorprender en los primeros instantes, alternando el juego de cuatro con el de cinco con Novoa como portero-jugador, pero no conseguían llegar con peligro a la meta de A Mariña.

Precisamente eran los visitantes, en su primer partido de pretemporada, los que tenían la primera ocasión en una rápida jugada de equipo que culminaba Meira con un tiro en el borde del área que despejaba Mati Starna bajo palos, aunque en la segunda llegada que tenía, Meira no perdonaba el rematar dentro del área un saque de esquina para adelantar al CD Burela.

Tras esto, el juego estaba siendo de ida y vuelta, con mucha intensidad y con los jugadores de O Parrulo Ferrol volcados al ataque, con un tiro de Diogo casi sin ángulo en la línea de fondo que se iba fuera u otro de Gonzalo Santa Cruz dentro del área mientras se caía que sacaba Gonzalo Starna con una buena mano. Los visitantes también tuvieron una opción para ampliar distancias antes del descanso con un tiro de Jason en el borde del área, pero los Starna estaban realizando un buen partido cada uno en su portería, con una gran mano de Mati.

En el segundo periodo el CD Burela empezaba subiéndole una marcha a su juego, con Charly a punto de ampliar distancias en la frontal del área tras un tiro libre indirecto, pero se encontraba con Dennis Berthod bajo palos en la portería parrula tras la reanudación.

Los parrulos iban con todo también al ataque, pero en menos de cinco minutos veían como el partido se les ponía muy cuesta arriba en tres pérdidas que acabaron todas en la misma manera, con gol del CD Burela al contragolpe, por medio de Marquinho, Pitero y Jason, dejando el marcador en 0-4, en el minuto 28.

Esto era un duro palo para los jugadores de O Parrulo Ferrol, que seguían presionando en ataque para reducir diferencias, con una buena oportunidad de Rubén Orzáez dentro del área que se iba rozando el palo y otra de Novoa en la frontal a media altura que despejaba Gonzalo Starna.

En los cinco últimos minutos, los ferrolanos volvían a sacar al portero-jugador a la pista, con Jhoy. Este juego más rápido provocaba que los de A Mariña cometiesen la sexta falta y Diogo no perdonaba desde el punto de doble penalti recortando distancias por alto.

O Parrulo Ferrol creía en su juego, ahora con Gonzalo Santa Cruz como portero-jugador y tras un tiro de Jon en la frontal que despejaba el meta Gonzalo Starna, era el propio Gonzalo Santa Cruz el que anotaba al segundo palo.

Con este 2-4 los nervios iban en aumento sobre la pista y los visitantes cometían la sexta falta y nuevamente Diogo mostraba su gran efectividad enviando el doble penalti por toda la escuadra, anotando el 3-4.

Aún quedaba un minuto por delante y todo podía pasar, en esta ocasión, afortunadamente para los intereses de O Parrulo Ferrol, consiguiendo Jon el tan deseado empate al segundo palo con el juego de cinco e incluso los ferrolanos estuvieron a punto de darle la vuelta al marcador, pero el tiempo se acababa y este 4-4 acabaría siendo definitivo.

Este sábado O Parrulo Ferrol volverá a jugar delante de su afición en A Malata, recibiendo a la selección de Kuwait, a partir de las 21:00 horas, en el VI Trofeo Cidade de Ferrol.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Jhoy, Rubén Orzáez – también jugaron – Xavi Cols, Jon, Diogo, Turbi, Niko Vukmir y Mati Starna.

CD Burela: Gonzalo Starna, Meira, Pitero, Jason, Charly – también jugaron – Alan, Marquinho, Xosé, Walter y Pedro.

Árbitros: Javier Menéndez y Roberto Amor, junto con Andrea de Luis como asistente (Delegaciones de A Mariña y Ferrol). Amonestaron a los locales Iván Rumbo y Jhoy, como al entrenador Gerard Casas, y al visitante Charly.

Goles: 0-1 Meira min.3, 0-2 Marquinho min.23, 0-3 Pitero min.26, 0-4 Jason min.28, 1-4 Diogo (doble penalti) min.31, 2-4 Gonzalo Santa Cruz min.38, 3-4 Diogo (doble penalti) min.38, 4-4 Jon min.39.

Pabellón: A Malata.