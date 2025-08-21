Agenda en Cabana de los próximos días

Jueves 21

A las 11.30 horas. Nueva ruta guiada interpretativa, dentro de la mencionada campaña, recorriendo el litoral de Cabanas.

Viernes 22

A las 17.30 horas. La segunda edición del taller infantil, con más actividades diversas de exploración.

Sábado 23

A las 12 horas VIII Fiesta Infantil en el C.C.R.D. San Martín de Porto, con comida, pintacaras, globoflexia, piñata y más.

Domingo 24

A las 19.30 horas el Xuventude de Cabanas F.C. recibirá al Cultural de Maniños B en un amistoso de preparación de la temporada.