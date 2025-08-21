El estadio de A Malata en Ferrol estrena nuevos marcadores esta temporada

El estreno se producirá con motivo de la celebración del Trofeo Concepción Arenal.

El Trofeo Concepción Arenal, que se disputará este sábado a las 19:00 horas en el estadio de A Malata, se convertirá en una auténtica fiesta del racinguismo. El encuentro servirá como marco para la presentación oficial del equipo ante su afición y será también la ocasión elegida para rendir homenaje a los abonados más veteranos de la entidad.

La jornada traerá consigo importantes novedades en A Malata. Además del estreno de la nueva iluminación, entrarán en funcionamiento dos modernos marcadores LED, situados en la grada de Fondo Norte (hacia Preferencia) y en Tribuna (colindante con el Fondo Sur).

Con unas dimensiones aproximadas de cinco metros de ancho por tres de alto, estas pantallas supondrán un notable avance, ya que, además de los elementos habituales, permitirán proyectar imágenes.

La instalación, totalmente reutilizable, podrá reubicarse en el futuro en función de las necesidades del club.