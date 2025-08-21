Club Raza Can de Palleiro abre inscricións no concurso morfolóxico da Feira Rural de San Sadurniño

San Sadurniño acolle o próximo 30 de agosto unha das probas morfolóxicas puntuables para os trofeos promesa e mellor exemplar da raza Can de Palleiro do 2025 en Galicia. O evento, programado no marco da Feira Rural, contará con catro categorías separadas en cada caso para machos e femias: moi cachorro, destinado ao xulgamento morfolóxico de animais de 3 a 6 meses; cachorro, de 6 a 9 meses; xuvenís -de 9 a 18 meses- e mellor animal adulto, é dicir, maior de ano e medio.
Ademais, de entre todas as categorías tamén se elixirá a mellor cadela ou can do concurso. Quen teña un exemplar desta raza pode anotarse ata o 26 de agosto neste formulario de google, no correo candepalleiro@
Para poder participar é condición indispensable formar parte do Libro Xenealóxico da Raza supervisado polo propio club desde que a Xunta comezou a recuperación das razas caninas autóctonas de Galicia, hai máis de dúas décadas. Porén, no caso dos animais adultos -máis de 18 meses- deberán ter recibida a cualificación de aptitude para a reprodución dentro dos estándares morfolóxicos da raza Can de Palleiro.
O concurso de San Sadurniño -e todos os que desenvolve o club- rexerase pola normativa dos certames de morfoloxía publicada pola Real Sociedade Canina de España. Esta será unha das probas da raza que se celebrarán dentro do trofeo ao mellor exemplar do ano 2025.
O XXXIII Monográfico da Raza Can de Palleiro comezará o sábado 30 sobre as 16:30 horas coa inspección veterinaria dos animais inscritos. Media hora despois iniciaranse as probas morfolóxicas nunha área valada duns 150 m². A participación no concurso é gratuíta, pero será obrigatorio cursar a solicitude a través do correo candepalleiro
Haberá que achegar os seguintes datos: nome do animal, microchip, data de nacemento, sexo, cor da capa, nome da persoa propietaria, NIF, enderezo, teléfono e correo electrónico. Tamén será necesario ter ao día a cartilla sanitaria do can ou cadela.
O obxectivo tanto do monográfico como do trofeo anual é apoiar o labor das persoas propietarias e favorecer a recuperación da raza canina autóctona Can de Palleiro. Ademais de organizar a proba, a entidade tamén terá durante toda a xornada da Feira Rural un posto de información sobre as actividades que desenvolve e sobre como facerse cun exemplar con pedigrí.
A feira será, polo tanto, un bo lugar para descubrir unha raza que se coñece en Galicia desde antigo, aínda que durante moito tempo “can de palleiro” fose sinónimo de can sen caste. Froito de xeracións e xeracións de cruzamentos para obter un animal de garda e pastoreo, os traballos de identificación que se desenvolveron a finais do século XX deron como resultado a definición dun estándar racial que, unha vez recoñecido oficialmente, se comezou a recuperar con supervisión da Xunta e do Club Raza Can de Palleiro.
Esta entidade é depositaria do libro de rexistro xenealóxico e, polo tanto, a única con habilitación oficial para acreditar a pureza da raza.
As cadelas e cans de palleiro son ideais para a casa, tanto para compañía como para tornar persoas intrusas. Tamén se están levando a cabo probas das súas aptitudes como guías, habida conta de que teñen características fundamentais como a estabilidade e a fidelidade.