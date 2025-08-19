O Parrulo Ferrol tendrá un nuevo test delante de su afición en su presentación ante CD Burela

Continúa la preparación de O Parrulo Ferrol en esta temporada ‘De Vuelta Cont1go’ en la Primera División y su cuarto test será la presentación oficial delante de su afición en el Pabellón de A Malata recibiendo al CD Burela, este miércoles, a las 19:00 horas.

Unos minutos antes del inicio del partido saltarán a la pista los jugadores y técnicos de O Parrulo Ferrol para recibir el aplauso y los buenos deseos de su afición, como habitualmente sucede en el primer partido de pretemporada en A Malata.

Esta pretemporada “está siendo de mucho trabajo”, reconocía el jugador de O Parrulo Ferrol, Diogo, además de ser “muy dura”. Tenía “mucha confianza” en el equipo tras estas primeras dos semanas de trabajo “para hacer una temporada muy bonita” en la máxima categoría.

Los ferrolanos recibirán a un CD Burela que en esta temporada militará en la Segunda División, continuando bajo la batuta de David Rial en el banquillo, aunque con una plantilla muy renovada. Llegarán a este partido menos cargados a nivel físico, al ser este su primer partido amistoso, ya que su temporada empezará el 20 de septiembre, mientras que este será el cuarto partido de preparación de O Parrulo Ferrol de cara a su estreno liguero en Primera División del 6 de septiembre ante Family Cash Alzira en el Pabellón de A Malata.

Entradas ya a la venta

Para este partido los abonados de O Parrulo Ferrol tendrán la entrada gratuita, mientras que la entrada general será de 5 euros.

Las entradas se pueden comprar ya online en oparrulofs.compralaentrada.com o una hora antes del inicio del partido en la taquilla del Pabellón de A Malata, a las 18:00 horas.