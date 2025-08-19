La «Méndez Núñez» en su regreso a Ferrol visitó Filipinas y este martes llega a Tailandia

Tras abandonar Japón y finalizar su participación en la operación internacional ‘Highmast’, la fragata «Méndez Núñez» (F-104) inicia su regreso a su base en Ferrol en donde es esperada a mediados del mes de octubre.

Mientras tanto está visitando distintos puertos de países que se encuentran en la ruta.

En Filipinas

Ha efectuado una escala de cuatro días en el puerto de Manila, Filipinas. Durante estas jornadas, el buque español y su dotación —bajo el mando del capitán de fragata Jaime Muñoz-Delgado Pérez— han desarrollado distintas actividades diplomáticas, militares y sociales que han reforzado los lazos de fraternidad entre Filipinas y España. Hoy, el buque ha dejado atrás Manila y navega en demanda de Laem Chabang (Tailandia), su primera escala en su tránsito hacia España, que finalizará a mediados de octubre.

A su llegada al puerto de Manila, el buque participó en un acto de bienvenida con presencia de autoridades civiles y militares locales, así como de representantes de la Embajada de España en Filipinas.

A continuación, se ofreció una visita al buque para autoridades de las Fuerzas Armadas filipinas. Posteriormente tuvo lugar una recepción para autoridades civiles y militares en la cubierta de vuelo.

Además, durante la estancia en Manila, se celebraron dos jornadas de puertas abiertas, que contaron con una gran afluencia de público local, así como de la comunidad española residente en el país. Para la dotación del buque, estas jornadas han sido una excelente oportunidad para conocer de forma más directa a la población filipina; al tiempo que permitió consolidar la imagen de cercanía y cooperación de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior.

Por otro lado, se efectuaron a bordo reuniones técnicas con la Marina y guardacostas filipinos, en las que se pudieron mostrar las capacidades del buque.

También hubo tiempo para la práctica deportiva. Equipos de la marina de Filipinas y la dotación de la ‘Méndez Núñez’ se “enfrentaron” en partidos amistosos de fútbol y baloncesto, que sirvieron para estrechar lazos de camaradería y reforzar el entendimiento humano entre ambas Marinas.

«La visita del Méndez Núñez es un paso significativo para avanzar en una asociación basada en el respeto mutuo y los intereses marítimos comunes», subrayó la Marina filipina en un comunicado, haciendo hincapié en su compromiso con la Armada Española de «promover la seguridad y la estabilidad marítimas en el Indopacífico».

Homenaje a los héroes de Cavite

A su paso por Filipinas la dotación de la fragata “Méndez Núñez” ha realizado un acto de homenaje y recuerdo a los caídos en el enclave filipino de Cavite, donde los marinos españoles, 60 muertos y 222 heridos en la escuadra, dieron su vida por España en la batalla del 1 de mayo de 1898, en un enfrentamiento naval con la marina de los Estados Unidos.

“Una hazaña que refuerza los lazos entre Filipinas y nuestro país”, destaca el Estado Mayor de la Defensa.

A Tailandia

Posteriormente el buque ha dejado atrás Manila y navega en demanda de Laem Chabang (Tailandia), en donde es esperado este martes, día 19, su primera escala en su tránsito hacia España, que finalizará a mediados de octubre.

La fragata «ya conoce» el puerto de Laem Chabang, en la provincia de Chonburi al sureste del país, toda vez que el 18 de agosto de 2019 atracó en el mismo durante su misión de volver a España tras haber dado la vuelta al mundo.