Más de 200 deportistas participarán en Ferrol en el XXIII Campeonato Gallego de Triatlón

Se celebrará este próximo domingo, 24 de agosto, en el muelle de Curuxeiras.

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey presentó este amrtes en el Ayuntamiento a XXIII edición del Triatlón Ciudad de Ferrol Campeonato Xunta de Galicia 2025 en el que se darán cita 225 deportistas. El edil estuvo acompañado por la secretaria territorial de la Xunta en Ferrol, Patricia Busto, el presidente de la Federación Gallega de Atletismo, Javier Campos, y el presidente del Triatlón Ferrol, Carlos Formoso.

En las pruebas, que tendrán lugar el domingo 24 de agosto a partir de las 10:30 horas en el muelle Curuxeiras, participarán los mejores triatletas gallegos así como aficionados a este deporte, que participarán en una prueba popular. El Club Triatlón Ferrol, organizador de las pruebas en colaboración con los Federación Gallega de Triatlón, contará con cerca de 45 deportistas en las distintas salidas. A las 10:30 horas comenzará la competición con el triatlón popular. Los campeonatos gallegos tendrán lugar a las 12:00 horas para categoría masculina y a las 13:15 horas, para la femenina.

Los recorridos serán de 750 metros de natación en la ría de Ferrol, 20 kilómetros de ciclismo en cuatro vueltas por la carretera Alta del Puerto y el Acceso Norte y 5 kilómetros de carrera en tres vueltas por el paseo marítimo. A La finalización de todas las pruebas, alrededor de las 14:30 horas, tendrá lugar la entrega de trofeos.

El XXIII Triatlón Ciudad de Ferrol y Campeonato Xunta de Galicia 2025 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ferrol, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, la Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia, a Diputación de A Coruña, Policía Local, Protección Civil y la Asociación de Vecinos de Ferrol Vello.