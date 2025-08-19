Una mujer atropellada en un paso de peatones, en Narón

Sobre las diez de la mañana de este martes se registró un accidente en el paso de peatones sito en el cruce de la calle Vigo y la carretera de A Gándara, en Narón al ser alcanzada por un vehículo una mujer, M.F.O., de 72 años de edad. Resultó ilesa una niña de dos años que era llevada por la accidentada en un cochecito.

En el Centro Integrado ás Emerxencias se recibió la llamada de un particular informando del accidente. De inmediato se trasladaron al lugar, frente al estanco, efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Policía Local naronesa.Tras ser atendida «in situ» la mujer atropellada, fue trasladada en la ambulancia a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» de Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol. La accidentada presentaba diversas contusiones. El carrito en el que llevaba la accidentada a la menor quedó volcado en la calzada al caerse la mujer, pero al parecer la niña no sufrió daño alguno.