El Mago Antón presenta este miércoles en Valdoviño su espectáculo “50”

La propuesta se incluye en el programa “Contares culturais nas festas de verán”.

El entorno del parque de la Frouxeira acogerá este miércoles el espectáculo “50 (1975-2025)” con el que el Mago Antón, el más célebre de los ilusionistas gallegos, festeja su medio siglo sobre los escenarios. El “magomóbil” hará parada en Valdoviño, en el marco del programa municipal “Contares culturais nas festas de verán”, con varios pases para sorprender y divertir a público de todas las edades.

El show reúne algunos de sus mejores números e interpretaciones, además de nuevas propuestas, en las que, como siempre, el Mago Antón explora los límites del imposible. Así, “50”, que surge cómo la culminación de toda una carrera de éxito y comienzo de una nueva etapa.

Apuntan desde el departamento de Cultura que, a lo largo de toda la jornada se programarán un total de cuatro funciones, con una duración aproximada de una hora y aptas para todos los públicos. Tendrán lugar a las 13:00, a las 17:00, a las 18:30 y a las 20:00 horas y, para poder asistir, las personas interesadas solo tendrán acercarse al “magomobil” con el que está recorriendo los ayuntamientos gallegos un poco antes del arranque del espectáculo y ponerse a la cola.

La actividad, que llegará a nuestro municipio con el apoyo de la Red Cultural de la Diputación de A Coruña, será completamente gratuita, y contará, dada la limitación espacial, con plazas limitadas.