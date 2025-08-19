Abierta la inscripción en Ferrol para el taller «xuntas medramos»

Todas las actividades se celebrarán entre 22 de septiembre y el 19 de diciembre de 2025.

El Ayuntamiento de Ferrol abrió el plazo de inscripción para participar en los talleres de igualdad xuntas medramos que se desarrollarán en el último trimestre del año. Los requisitos que deben cumplir las participantes son ser mujer, tener cumplidos los 18 años y estar empadronadas en el Ayuntamiento de Ferrol.

En esta ocasión se ofertarán las siguientes actividades: taller de manualidades, gimnasia de mantenimiento, yoga, mindfulness, bailoterapia, pilates, competencias digitales para móvil, informática (nivel iniciación) y memoria. Todos ellos se celebrarán entre 22 de septiembre y el 19 de diciembre de 2025.

Las actividades tendrán lugar en diferentes puntos del municipio para llegar al mayor número de personas posible, siendo estos la Casa de la Mujer, la biblioteca de la plaza de España, el pabellón de Esteiro y las AVV del Ensanche A, Serantes, Caranza, San Xurxo, Santa Marina, Esmelle, San Román de Doniños y Covas.

Las interesadas podrán consultar los horarios y lugar de celebración de cada una de las actividades en el anexo que acompaña la solicitud. Dicho documento estará disponible y deberá ser presentado a través de www.ferrol.gal, en el propio Ayuntamiento o en la Casa de la Mujer hasta 4 de septiembre.