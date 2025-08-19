El hospital Ribera Juan Cardona en Ferrol pone en marcha una unidad de cirugía de la mama

Esta unidad ofrece una atención integral y personalizada a pacientes con patologías de la glándula mamaria, tanto benignas como malignas.

El hospital Ribera Juan Cardona ha incorporado al doctor Juan Pablo Alarcón como nuevo jefe del servicio de cirugía general y bajo su dirección pone en marcha una unidad especializada en cirugía de la mama.

El doctor Alarcón, que completó la especialidad de cirugía en el hospital universitario de Ferrol donde ha trabajado durante más de una década, dirige esta unidad que ofrece una atención integral y personalizada a pacientes con patologías, tanto benignas como malignas, de la glándula mamaria.

“Tenemos el conocimiento, la experiencia y los recursos tecnológicos para ofrecer un servicio del más alto nivel. Esta Unidad de Mama aporta a las pacientes seguridad y garantías desde la primera consulta y correspondiente diagnóstico, hasta que se termina el proceso indicado para cada caso”, explica el doctor Alarcón, especialista en cirugía y reconstrucción mamaria.

“Un excelente grupo de profesionales acompaña a la paciente durante todo el proceso. Trabajamos con un equipo multidisciplinar, totalmente integrado, consolidado y optimizado para que todas las pruebas se hagan lo antes posible, de una manera ordenada. Para eso contamos, además, con profesionales que son el punto de referencia para los pacientes y gestionan sus citas”.

El doctor Alarcón, con más de quince años de carrera profesional y experiencia asistencial internacional en hospitales de México y Estados Unidos, trabaja con la filosofía de brindar a los pacientes toda la información posible y necesaria de cualquiera que sea su patología, y hacerlo “de manera clara y sencilla, con la explicación de todos los pros y contras de los tratamientos y las expectativas de las posibles técnicas quirúrgicas que requiera cada caso”.

“Mi pasión por esta especialidad se enfoca en conseguir el tratamiento integral de todo tipo de patologías de mama, reconstrucciones muy específicas tanto con tejido autólogo como protésico, obteniendo reconstrucción funcionales y cirugías con excelencia cosmética y estética”, añade.