Festas Veran Ferrol 2025

Este martes visita guiada a la exposición «Cosmografías» en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol

19 agosto, 2025 Dejar un comentario 69 Vistas

Este martes 19 de agosto a las 18 horas tendrá lugar una visita guiada a la exposición Cosmografias  que se inauguró el  8 de julio  dentro de  la 6 Bienal Internacional de Arte de Gaia .Una  exposición colectiva: «Cosmografías» de artistas portugueses y gallegos en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, siendo este museo la única sede de la Bienal fuera de Portugal. A la inauguración,  a la que asistieron cien  personas, asistieron numerosos artistas portugueses y gallegos.
 
expo-cosmografias
En 2023 se inició esta relación transfronteriza  a través del arte, con distintas muestras  en el  Museo de la construción naval en Ferrol, contenedor y agente  cultural de este proyecto expositivo en Galicia. Ese año 2023 se presentó la exposición  «Atlanticos»  en la que participaron artistas portugueses  comisariados por Agostinho Santos director de la  Bienal Internacional de arte de Gala  y  artistas  gallegos comisariados por Cristina Carballedo, en una   muestra  organizada dentro de la Quinta  edición de la Bienal de Arte de Gaia en la que  los artistas reflexionaron  a través de sus obras, sobre las relaciones atlánticas centradas en Galicia y Portugal. En el 2024 artistas portugueses, gallegos y gaditanos  participaron en la exposición » Lugares e identidades» ,  en la que se ponía en valor la relación de estos tres lugares a  través del territorio. Este año 2025 se inauguraba el 8 de julio una nueva exposición colectiva de artistas portugueses y gallegos dentro e la 6 Bienal Internacional de Arte de Gaia, una muestra con 70 artistas   contando con los comisarios de las anteriores exposiciones,  que se podrá visitar hasta finales de  agosto en la sala Carlos III del Museo.
 
cartel cosmografias exponav
La   exposición ”Cosmografías, Portugal-Galicia”  consolida una relación transfronteriza, una relación artística que este 2025 tiene además una doble presencia: en la sede de la  Bienal en Gaia con la de participación de 20 artistas gallegos y en los  meses de verano  en Ferrol, en la Fundación Exponav, con esta muestra “Cosmografías, Portugal Galicia” Sexta Bienal Internacional de arte de Gaia en la  que participan 70 artistas en la que Agostinho Santos y Cristina Carbarlledo comparten, una vez más, los comisariados.

 

La  Cosmografía nos permite conocer  el Universo basándose en la astronomía, y este conocimiento fue lo que permitió al ser humano dividir el tiempo con los  calendarios, viajar y conocer  nuevos mundos gracias a los mapas resultado del estudio de las estrellas y recogiendo este testigo presentan «esta exposición para construir un mapa actual, un mapa artístico que nos habla de tradición y de compromiso social, a partir de las obras de estos artistas profesionales portugueses y gallegos con  lo que ponemos en valor estos lazos históricos existentes desde la prehistoria, profundamente relacionados con la navegación».

ARTISTAS COSMOGRAFÍAS PORTUGAL-GALICIA

Abel Barandela, Alberto Gulías, Alexandre Rola, Álvaro de la Vega, Ana Stingl, Antonio Abad, António Pizarro, Belmiro Belém, Cabral Pinto, Carlos Barcón, Carmen Soto, Cipriano Oquiniame, Cláudia Matoos, Cláudia Rovira, Corín Cervera, Emerenciano, Felícia, Fernanda Araújo, Fernando Patiño, Fernando Pereira, Fernando Yáñez, Filomena Silva Campos, Francisco Badilla, Gérard Morla, Henrique do Vale, Honorio, Isabel Alonso, Isabel Babo, Isabel Lima, Isabel Padrão, Jorge Braga, Jorge Espiral,Júlio Costa, Julio Sanjurjo, Lomarti, Luís Veloso, Luis Zuluaga, Luísa Pinheiro, Luísa S. Ferreira, Macía, Mafalda Rocha,Manuel Amor, Manuel Carballeira, Manuel Lima, Marcos López, María José Leira, Maria Rosas, Mila Vázquez, Montse Pernas, Nazaré Álvares, Novais, Nucha Cardoso, Odete Pinheiro, Óscar Aldonza, Otero Yglesias, Otília Santos, Pedro Rascado,Peña Romay, Rafael Romero, Raúl Valverde, Roberto Marín, Rosalina Santos, Rui da Graça, Sílvia Marieta, Simbraz Roberto,Tino Canicoba, Violeta Bernardo, Xabier Carrasco, Xermán Refojo, Xoan Vila

Lea también

O filme de animación “Migración. Unha viaxe patas arriba” proxéctase a noite do martes na rúa Real de Neda

O Concello de Neda programa este martes, no marco do ciclo de lecer “Miúdo verán. …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *