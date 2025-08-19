Este martes visita guiada a la exposición «Cosmografías» en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol

La exposición ”Cosmografías, Portugal-Galicia” consolida una relación transfronteriza, una relación artística que este 2025 tiene además una doble presencia: en la sede de la Bienal en Gaia con la de participación de 20 artistas gallegos y en los meses de verano en Ferrol, en la Fundación Exponav, con esta muestra “Cosmografías, Portugal Galicia” Sexta Bienal Internacional de arte de Gaia en la que participan 70 artistas en la que Agostinho Santos y Cristina Carbarlledo comparten, una vez más, los comisariados.

La Cosmografía nos permite conocer el Universo basándose en la astronomía, y este conocimiento fue lo que permitió al ser humano dividir el tiempo con los calendarios, viajar y conocer nuevos mundos gracias a los mapas resultado del estudio de las estrellas y recogiendo este testigo presentan «esta exposición para construir un mapa actual, un mapa artístico que nos habla de tradición y de compromiso social, a partir de las obras de estos artistas profesionales portugueses y gallegos con lo que ponemos en valor estos lazos históricos existentes desde la prehistoria, profundamente relacionados con la navegación».



ARTISTAS COSMOGRAFÍAS PORTUGAL-GALICIA