El extremo cántabro David Concha se incorpora a la plantilla de Racing

El Racing Club Ferrol ha cerrado la incorporación de David Concha (Santander, 1996), que llega procedente del Nàstic de Tarragona y se pondrá este mismo martes a las órdenes de Pablo López. El extremo cántabro vestirá de verde esta temporada con el objetivo de reforzar el ataque ferrolano.

Zurdo con facilidad para jugar en ambas bandas, Concha se formó en la cantera del Real Racing Club, con el que debutó en el primer equipo. Tras destacar en Santander y proclamarse campeón de Europa Sub-19 con España, fichó por la Real Sociedad. En el club donostiarra alternó minutos en Primera con cesiones a Numancia, Barcelona Atlètic y Gamba Osaka (Japón). Posteriormente defendió la camiseta del CD Badajoz, donde estuvo dos temporadas y media, y probó suerte en Suecia con el Hammarby antes de regresar a España para enrolarse en el Nàstic.

Concha acumula más de 200 partidos oficiales y cerca de 12.000 minutos entre todas las categorías del fútbol español. En su última etapa en Tarragona disputó 56 encuentros, firmando siete goles y cuatro asistencias.

Rápido, con desborde, visión de juego y un golpeo preciso, el cántabro está llamado a convertirse en una pieza importante del esquema de Pablo López.