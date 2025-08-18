Falleció el ferrolano Manuel Aldereguía Couceiro, coronel de Infantería de Marina(r) y víctima de ETA

A los 82 años de edad ha fallecido en Pontevedra el ferrolano Manuel Aldereguía Couceiro. Coronel de Infantería de Marina (R).

Un joven estudiante en el colegio «Tirso de Molina», al que sus raices familiares, su vocación y su amor a España lo encaminaron hacia la Escuela Naval de Marín.

Durante su etapa militar estuvo destinado en el Tercio del Norte, Tercio de Armada, Escuela Naval Militar de Marín y Cuartel General de la Armada en Madrid.

Víctima de ETA

El 9 de junio de 1992 nueve jefes y oficiales de la Armada, entre ellos Manuel Aldereguía, un soldado y tres civiles resultaron heridos por la explosión de un coche bomba de ETA aparcado en la calle madrileña de Madre de Dios, junto al hipermercado Jumbo. El soldado Francisco Pérez García, el capitán de navío Miguel López Nuche, el capitán de fragata Juan Antonio Muñoz Roig y el teniente coronel de Infantería de Marina Manuel Aldereguía Couceiro resultaron con heridas graves.

Unos años después, en atención a las circunstancias excepcionales, méritos contraídos y virtudes militares sobresalientes a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de febrero de 1997, se promovió al empleo de Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina, con carácter honorífico, al Teniente Coronel Manuel Aldereguía Couceiro, en situación de retiro por inutilidad física, como consecuencia de las lesiones sufridas en atentado terrorista.

Se le concedió la Medalla de Víctimas del Terrorismo por el atentado terrorista de ETA del que le quedaron secuelas fatales a lo largo de su vida.

La capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio San Mauro, en Pontevedra, en donde este martes su cuerpo será incinerado en la intimidad familiar, y posteriormente sus cenizas serán depositadas en Madrid, en la tumba familiar donde descansa su hijo Paquito, fallecido en el año 2010.

El miércoles, día 20, a las 18.30 horas se oficiará un funeral por su eterno descanso en la iglesia castrense de San Francisco, en Ferrol.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sincero pésame a su viuda Tonchi Fernández de Mesa Díaz del Río; a sus hijos Chuki, Manuel, Álvaro y Ana María; hermanos Teresa, Pilar y Mari Sol; hermanos políticos, Ana y Santiago -González Llanos, Paco y Paloma Elizalde, Marisa y Alberto Fernández, Arsenio y Fátima Sicre, José Ramón, Álvaro, Rafael y Blanca Fontán; y Matilde Prado viuda de Claudio Aldereguía; nietos y demás familia

«Después de que las lágrimas se secan y los adiós se han dicho, tenemos que aferrarnos a los recuerdos felices que hayamos compartido con Manuel.

Esto es lo que lo mantiene vivo en nuestras mentes y en nuestros corazones»