Un roteiro litoral con Xurxo Souto e o concerto de Copos de Avea pechan en Valdoviño o IX Jazz de Ría

O festival reserva para o seu remate final unha das actividades máis agardadas desta edición: Xurxo Souto será o guía de excepción do roteiro Balcóns ao Atlántico, que levará ao público a pé desde a caseta de socorrismo da Praia de Pantín ata o Baleo, trazando unha ruta sinxela por paisaxes espectaculares na que se combinan tramos de campo con tramos de area. A medio camiño, no Castro do Rodo, xacemento arqueolóxico soterrado de grande valor simbólico e paisaxístico, o contador e músico coruñés, na súa dobre faceta de músico e contador de historias, volverá sobre a memoria daquelas vellas orquestras de jazz que marcaron o imaxinario musical da comarca. O roteiro comezará ás 19:00 horas e non está recomendado para persoas con mobilidade reducida.
Como vén sendo habitual nas últimas edicións, o festival despedirase ao solpor na praia do Baleo cunha proposta que non pode ser máis acaída para ese privilexiado escenario: os sons cálidos do cuarteto Copos de Avena, que fusionará revisións de boleros clásicos que renden homenaxe á rica herdanza cubana, standards de Bossa Nova e tamén composicións de autoras como Silvia Pérez Cruz, Natalia Lafourcade, Rita Payés ou Jorge Drexler. A formación integrada pola vocalista compostelá, Gloria Pavía, o guitarrista e compositor vigués Iago Marta, o baterista de Domaio Héctor Agulla e a contrabaixista cubana Yudith Almeida consegue achegar unha ollada contemporánea e moi propia a todo este repertorio.
O festival completa así o seu programa xuntando nunha única imaxe todos os valores que artellan a súa proposta: música jazz diversa e de calidade, aposta polo talento galego, fusión co territorio, respecto polo patrimonio histórico e natural, e implicación coa veciñanza. A pequena ladeira que precede á praia será o auditorio natural no que se acomodará o público para escoitar a música luminosa e delicada desta novísima banda. De fondo, o solpor do Baleo, fará o resto. Será o peche a cinco días de festival percorrendo catro concellos da comarca e consolidando un vínculo cada vez máis forte cun público que, aos poucos, foi facéndolle oco a esta programación que aposta por levar o xénero jazz a todo tipo de espazos e públicos.
Case unha década construíndo unha proposta de jazz para o territorio
Cando o Jazz de Ría comezou a súa travesía no ano 2018 era difícil imaxinar que o seu barco ía recalar en tantos portos desta costa ártabra. Hoxe, á volta de nove anos, o festival é unha cita que cada vez máis persoas reservan no calendario, persoas que coñecen os códigos do festival, que aprenderon a comprender e amar a música jazz en todas as súas extensións e sensibilidades, e que participan activamente das propostas do programa, con cheo total en todas as que precisaban reserva.
Nesta novena edición, o saxo de Perico Sambeat convocou no Pazo da Cultura de Narón a case catrocentas persoas que gozaron dun emocionante encontro entre o jazz e o flamenco. O sábado, a visita musicada polo Centro de Interpretación dos Muíños Industriais do Xuvia desbordou as previsións e asistencia e o vermú swing na Praza do antigo Concello abriu a xornada de festa que continuou despois no Parque Freixeiro con obradoiros e os concertos de Alba Armengou, Diego Alonso 5tet Nihil e o 25º aniversario de Sumrrá.
O domingo, en Neda, o singular escenario da Ribeira de San Nicolás acolleu a inclasificable proposta de Trilitrate xusto despois dun paseo sonoro pola memoria musical da comarca guiado por Fernando Fernández Rego, que conseguiu sorprender e engaiolar ao público asistente con historias do pasado recente de Ferrolterra e que aínda se poderá realizar de forma libre ata o 31 de agosto capturando os códigos QR instalados nalgunhas xanelas da rúa. O luns, en Cedeira, as voces foron protagonistas co Coro da Ra e a presentación do novo traballo de Xan Campos que se atreve por primeira vez con composicións cantadas ás que lle puxo voz e sensibilidade Faia Díaz. O martes, Xurxo Souto fixo a súa maxia narrando coma ninguén historias que son patrimonio durante un paseo de luz e sal polos cantís atlánticos de Valdoviño.
O punto final dese percorrido, co público enchendo o anfiteatro natural que debuxa a na praia do Baleo para escoitar clásicos do jazz e a bossa-nova reinterpretados por Copos de Avena, foi a despedida perfecta para esta novena edición, na que o Jazz de Ría consolida a costa ártabra como parada imprescindible do mapa do jazz galego e cada vez máis tamén na escena estatal, algo que quedou constatado nas presentacións e agradecementos sobre o escenario, onde todas as bandas e artistas louvaron a sensibilidade e calidade da programación deste festival cuxa sona entre a comunidade musical xa traspasa as fronteiras galegas.
Así vaise construíndo ano tras ano a familia de público e tamén artística do Jazz de Ría, preocupado sempre por incorporar ao cartel propostas locais, facéndoas dialogar con propostas de artistas de fóra, e apostando por unha visión sustentable e consciente no concepto e organización do festival. Dentro da sustentabilidade social, faise unha proposta onde todas actividades son gratuítas e de acceso libre, e a organización pon especial coidado na escolla de localizacións amables, cómodas e seguras para todo tipo de persoas en canto a accesos, volume, luz, visibilidade e mobilidade.