Festas Veran Ferrol 2025

O Parrulo Ferrol se presentará este miércoles ante su afición jugando con CD Burela

19 agosto, 2025 Dejar un comentario 70 Vistas

Los ferrolanos tendrán su primer partido de esta pretemporada en el Pabellón de A Malata.

Los jugadores, técnicos y junta directiva en el Pabellón de A Malata | O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol tendrá una tercera semana de pretemporada muy intensa, con dos partidos en el Pabellón de A Malata. El primero de ellos será este miércoles, 20 de agosto, recibiendo al CD Burela (Segunda División), a partir de las 19:00 horas.

Al ser el primer partido en casa de O Parrulo Ferrol en esta nueva temporada en la que está ‘De Vuelta Cont1go’ en la Primera División, unos minutos antes del inicio del partido los jugadores y técnicos saltarán a la pista en la presentación oficial del equipo.

Los abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol tendrán la entrada gratuita, mientras que la entrada general para no abonados será de 5 euros.

Las entradas ya están a la venta de manera online en oparrulofs.compralaentrada.com y la taquilla del Pabellón de A Malata abrirá este miércoles una hora antes del inicio del partido, a las 18:00 horas.

Lea también

Luis Rilo e Juanchi González, do Triatlón Ferrol, clasificados en Lugo para o campionato galego

Iván Puentes foi baixa de última hora para o Tríatlon do Miño por gastroenterite.   …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *