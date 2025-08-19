O Parrulo Ferrol se presentará este miércoles ante su afición jugando con CD Burela

Los ferrolanos tendrán su primer partido de esta pretemporada en el Pabellón de A Malata.

O Parrulo Ferrol tendrá una tercera semana de pretemporada muy intensa, con dos partidos en el Pabellón de A Malata. El primero de ellos será este miércoles, 20 de agosto, recibiendo al CD Burela (Segunda División), a partir de las 19:00 horas.

Al ser el primer partido en casa de O Parrulo Ferrol en esta nueva temporada en la que está ‘De Vuelta Cont1go’ en la Primera División, unos minutos antes del inicio del partido los jugadores y técnicos saltarán a la pista en la presentación oficial del equipo.

Los abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol tendrán la entrada gratuita, mientras que la entrada general para no abonados será de 5 euros.

Las entradas ya están a la venta de manera online en oparrulofs.compralaentrada.com y la taquilla del Pabellón de A Malata abrirá este miércoles una hora antes del inicio del partido, a las 18:00 horas.