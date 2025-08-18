El concello de Ferrol destina más de 195.000 euros para apoyar a los clubs en la promoción del Deporte

También en la mañana de este lunes la Xunta de Gobierno local aprobó 11 subvenciones nominativas a otros tantos clubs y entidades del ámbito deportivo, en total la cuantía de estos nuevos convenios suma 195.300 euros. La semana pasada se aprobaron 24 convenios que, junto a estas subvenciones suman 679.000 euros en ayudas para la promoción del deporte.

Compromiso con el deporte

El concello señala que este es un ejemplo más del compromiso del Ayuntamiento de Ferrol con el deporte de la ciudad, un compromiso que se extiende al mantenimiento de las instalaciones deportivas. La semana pasada finalizaron los trabajos de mejora de la pista del pabellón de A Malata, en la que se invirtieron 40.000 euros, y también la nueva iluminación del estadio municipal, cuya actuación fue de 1,5 millones de euros, cofinanciada al 50% entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Diputación de A Coruña.

Además, el proyecto que mayor inversión en infraestructuras deportivas que se va a realizar en Ferrol es la Ciudad del Deporte, que está en mesa de contratación y se espera poder adjudicarlo próximamente. Estas subvenciones tienen como objetivo ayudar a los clubes a sufragar desde la organización de campeonatos, hasta el abono de gastos por desplazamiento de los equipos a diferentes partidos y competiciones pasando por la organización de campus y actividad lúdicas con las que acercar el deporte a los chicos.

Convenios con clubs

La cuantía destinada a tales fines se reparte entre los siguientes clubs: Club atletismo Ferrol (70.000 euros), Club Basketmi Ferrol (45.000 euros), Club rugby Ferrol (40.000 euros), Club remo San Felipe (14.500 euros), Club BTT

Esmelle (8.000 euros), Asociación para promoción deporte base Probase (5.000 euros), Club Power Fénix (5.000 euros), Federación Galega de yudo y disciplinas asociadas (3.500 euros), Campus Chiquibasket Antonio Barros (1.800 euros), Club Sincro Ferrol (1.500 euros) y Club Parapente Ferrol ( 1.000 euros). Aún quedan ocho convenios con clubs y entidades deportivas, ayudas que serán aprobadas en las próximas juntas de gobierno.



