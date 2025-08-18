Aprobados los aglomerados en tres caminos de la zona rural ferrolana

La Xunta de Gobierno local dio este lunes, día 18, luz verde al proyecto modificado de aglomerado de los caminos de A Regueira, Seara-Coimil en la parroquia de Pazos y en el de As Cabazas, en Covas. Estas tres actuaciones cuentan con una inversión de más de 193.000 euros.

El Camino de A Regueira tiene una longitud total de 725 metros, mientras que el tramo de Seara-Coimil cuenta con 175 metros. En ambos casos, es preciso actuar con aglomerado debido al mal estado en el que se encuentra el firme ante la falta de mantenimiento. Al objeto de resolver la problemática actual, se actuará sobre el pavimento de ambos caminos, extendiendo una capa de mezcla asfáltica en caliente de seis cm de espesor. Previamente se limpiarán las márgenes y se barrerán las plataformas de los viales, y en el caso del Camino de A Regueira se efectuará un rebacheo del 15% de la superficie. Por último, se pintarán las líneas de borde y los símbolos necesarios, y se instalarán las correspondientes señales de stop en las intersecciones. También se levantarán los registros existentes. Estos trabajos tienen un coste de 125.275,73 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de tres meses.

También tuvo el visto bueno el proyecto modificado de aglomerado del camino C-32 en As Cabazas, en Covas, incluido en el POS 2025 de la Diputación de A Coruña. Los trabajos consistirán en la regularización y bacheo del firme existente, limpieza de las márgenes y canales, extendido de un nuevo pavimento aglomerado e incluye, también, la señalización vertical y horizontal del vial. La actuación afecta a una superficie de 3.090,60 metros cuadrados y una longitud de 606 metros. Se trata de un camino que es transitado, principalmente, por vehículos ligeros que acceden a la zona, por lo que sus reparaciones resultan prioritarias, atendiendo a la importancia social y económica derivada de su uso. En la actualidad, presenta un evidente estado de deterioro, que conlleva molestias a los vecinos y vehículos que circulan por esta vía. El plazo de ejecución es de dos meses y la inversión de 67.922,25 euros (IVA incluido).