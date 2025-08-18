Adjudicadas las obras de mejoras en instalaciones deportivas de los 10 Ceips ferrolanos

La Xunta de Gobierno local de Ferrol en su reunión de este lunes, día 18, aprobó la adjudicación de las obras de mejora de las instalaciones deportivas en los 10 ceips del municipio por un importe de más de un millón de euros. Los trabajos a ejecutar son de mejora y/o subsanación de patologías existentes en las diferentes instalaciones.

DIEZ CEIPS

Las obras se ejecutarán en los ceips de San Xoán de Filgueira, Plurilingüe A Laxe, Plurilingüe Ángela Ruiz Robles, Cruceiro de Canido, Esteiro, Isaac Peral, Plurilingüe Almirante Juan de Lángara, Ledicia, Pazos y Ceip Plurilingüe de Ponzos.

Estas mejoras se incluyen en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Consellería de Educación, a través del cual se establece que los costes relativos a estas actuaciones suman un total de 1.038.412,09 euros, IVA incluido. El importe que acerca la Xunta de Galicia es de 500.000 euros y la aportación municipal es de 538.412,09 euros.

El contrato se divide en lotes por tratarse de obras a realizar en 10 centros educativos diferentes, situados en parcelas separadas y con necesidades distintas. Así, la empresa Prace, Servicios y Obras SA se encargará de las mejoras en las instalaciones deportivas correspondientes al lote 1 en el Ceip plurilingüe A Laxe-Valón (109.348,80 euros), lote 2 Ceip Crucero de Canido (119.482,64 euros), lote 6 en el Ceip Lidicia (81.247,56 euros) y lote 9 en el Ceip plurilingüe Ángela Ruíz Robles (52.012,23 euros). El lote 3 en el Ceip Esteiro (44.830,98 euros) y el lote 8 en el Ceip Ponzos (31.842,20 euros) serán ejecutados por la empresa Prosema SL. Mientras la adjudicataria Sotega SL se encargará de los lotes 4 en el Ceip Isaac Peral (147.843,72 euros), lote 5 Ceip plurilingüe Juan de Lángara y Huarte (126.238,31 euros), lote 7 Ceip Pazos-Maestro García Niebla (145.524,50 euros) y el lote 10 Ceip San Xoán de Filgueira (136.245,71 euros).

MEJORAS A REALIZAR

En el Ceip plurilingüe A Laxe es necesaria, la reparación de la estructura de acero, ya que la estructura que soporta la cubierta presenta muestras de oxidación. Por otra parte, es necesaria la reposición de placas de panel sándwich de cubierta, así como la colocación de luminarias led con un rendimiento lumínico adecuado y una buena eficiencia energética. En el Ceip plurilingüe Ángela Ruíz Robles, relevo de la carpintería exterior, cambio de luminarias por otras led, reparación del panelado de madera que sirve de revestimiento interior a la sala. También es necesaria la limpieza y desinfección y la instalación de nuevos extintores portátiles y luces de emergencia. En el Ceip Crucero de Canido, relevo de los canalones que se encuentran en muy mal estado, limpieza de la fachada, repintado de las líneas de pistas deportivas, construcción de almacenes, relevo de luminarias por otras led e instalación de extintores portátiles. Reposición de hierros de acero de la cubierta, sellado de la junta de dilatación y hendiduras existentes, relevo de luminarias, reposición de barandas en escaleras y colocación de puerta, son algunas de las mejoras en el Ceip de Esteiro.

Las actuaciones, entre otras, en el Ceip Isaac Peral serán la reposición del pavimento de la pista deportiva, relevo de luminarias, recogida de pluviales, o reparación de pilares estropeados. La reposición de pavimento tanto en la pista pequeña cómo en la grande son dos de las obras a llevar a cabo en el Ceip plurilingüe Juan de Lángara, a las que se suman la limpieza general del perímetro y la demolición de la acera sudoeste. Las reparaciones en el Ceip Ledicia pasan por la reparación de entradas de agua, reposición de paneles de policarbonato en la fachada, construcción de drenaje perimetral y relevo del portalón de acceso. En el Ceip de Pazos es preciso reparar el canalón que recoge las aguas de la edificación anexa en su linde norte, instalación de un nuevo portalón, reparación pavimento pista polideportiva, reparación del cierre, acondicionamiento de un almacén en el espacio entre la fachada y la bancada. Al igual que nos demás centros, en el Ceip Ponzos también se sustituirán las luminarias por otras de tipo led, se creará un nuevo acceso y se procederá a la reestructuración de fachadas.

También es necesaria la reparación del pavimento en el Ceip San Xoán de Filgueira, donde además se sustituirán los portones y mejorara la ventilación y la protección contra los incendios. El plazo de ejecución de las mejoras en todas estas instalaciones deportivas es de dos meses.