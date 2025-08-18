Fallece un motorista, vecino de Cedeira, al colisionar con un coche, en Valdoviño

Un motorista, A.V.C. de 49 años de edad, vecino de Cedeira, falleció este lunes tras colisionar contra un coche en Valdoviño. El accidente se registró en el kilómetro 9 de la AC-566 (Ferrol-Cedeira), en el lugar de Mosende de Abaixo, parroquia de Lago, y los bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES de Mugardos liberaron el cuerpo del fallecido ya que se encontraba bajo el monovolumen.

Eran las 13:50 horas cuando el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia recibió el aviso a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 informando del accidente y, hasta el lugar, se desplazaron los efectivos de los Bomberos Parque Comarcal de los bomberos do Eume, con Base en As Pontes, y del GES de Mugardos. También acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico

Una vez en la zona del accidente, los miembros del GES se encargaron de la liberación del motorista, cuyo fallecimiento fue confirmado por los servicios sanitarios.

El motorista circulaba en dirección a Ferrol y colisionó con su «Yamaha FZ6» contra un «Chrysler boaller» cuando éste al parecer salía de un cruce.

Posteriormente y tras el levantamiento del cadáver, éste fue trasladado en un furgón judicial al Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario CHUF en donde se le practicará este martes la autopsia.

Instruye diligencias el equipo de atestado de la Guardia Civil de Tráfico