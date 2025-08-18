La Policía Nacional aconseja para no ser víctima de suplantaciones de identidad a través de llamadas telefónicas

Mediante el “spoofing” los ciberdelincuentes suplantan la identidad en llamadas telefónicas o mensajes de texto. Se hacen pasar por gestores de entidades bancarias con la particularidad de que el usuario recibe una llamada o SMS que du teléfono móvil identifica como de su entidad bancaria, pero en realidad está siendo víctima de una estafa

La Policía Nacional advierte de una modalidad delictiva que ya ha afectado a numerosos ciudadanos en la comarca de Ferrolterra.

Los ciberdelincuentes suplantan la identidad de diferentes entidades bancarias, y a través de llamadas telefónicas intentan acceder a nuestras cuentas y datos bancarios y personales.

Mediante la técnica del Spoofing, no solo se hacen pasar por gestores de entidades bancarias, sino que además, logran que la víctima reciba una llamada o SMS que su teléfono móvil identifica como de su entidad bancaria, haciendo que confíe en la veracidad de la llamada.

Para evitar este tipo de ataques, siga las siguientes recomendaciones:

– Desconfíe de las llamadas y mensajes que traten de transmitir urgencia, que amenacen con bloquear la cuenta o cualquier otra acción similar o que ofrezcan premios u ofertas especiales.

– Esté alerta ante cualquier llamada no esperada procedente de banco. Éste nunca le solicitará que abra una nueva cuenta corriente, que realice transferencias ni que facilite los códigos de seguridad. Tampoco le solicitarán por teléfono la instalación de programas o aplicaciones, que introduzca datos personales ni claves.

– No facilite información sensible, como credenciales de banca electrónica, datos de tarjetas u otros medios de pago, y cualquier información que permita que cualquier persona se pueda hacer pasar por usted (nombre, DNI, fecha y lugar de nacimiento, etc.).

– Nunca debe hacer clic directamente en los enlaces de los SMS o correos electrónicos que reciba.

– Acceda siempre a la entidad bancaria a través de la app legítima del banco, o bien a través de la página web oficial de la entidad, escribiendo siempre la dirección directamente en la barra del navegador.

Ante cualquier duda, contacte con su gestor, el servicio de Atención al cliente del banco o con el Instituto de Nacional de Ciberseguridad (por teléfono 017 o por Whatsapp 900116117).