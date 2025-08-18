Los nuevos alumnos de la Escuela Naval Militar ingresaron en el centro en la mañana de este lunes

(julio@carriola.es) Los nuevos aspirantes a convertirse en oficiales de la Armada, 163 entre ellos varios ferrolanos, se encuentran ya en el interior de la Escuela Naval después de protagonizar el emotivo acto de su ingreso ante los emocionados ojos de sus familiares delante de la puerta Carlos I de la academia de la Armada, en Marín.

Orgullo y emoción en los familiares de l@s aspirantes

Como cada año al comienzo del curso, los jóvenes que se incorporaron este lunes a la Escuela Naval Militar para iniciar sus estudios que les convertirán en oficiales de la Armada e Ingenieros en mecánica si su adaptación es buena a la vida militar, están ya en el interior del centro a donde accedieron al ser llamados uno a uno ante la puerta de Carlos I tras despedirse, en algún caso con notable emoción de sus familiares que se agolpaban desde mucho rato antes en la explanada de la Plaza de España.

Como siempre los nervios en alguno de los aspirantes son evidentes en el paseíllo hacia el interior de la Escuela. Algunos esbozan un saludo militar que no corresponde; otros intentan pasar sin dar la mano al oficial que les recibe pero la mayoría muestra un rictus serio conscientes de lo que supone este inicio de su carrera profesional. Nada nuevo que se corregirá en poco tiempo con la instrucción que desde el primer momento realizarán en la Escuela

Tras la llamada personal los jóvenes estudiantes fueron traspasando la puerta de Carlos I incorporándose a la formación dirigida por los oficiales que serán sus inmediatos superiores en esta primera etapa de adaptación, y sobre todo concienciación de su nueva realidad, ya que disponen de un par de semanas para saber si están en el sitio adecuado de cara a la preparación de su futuro y, si no es así, dejarán el estamento militar y su puesto, durante ese mismo plazo, sería cubierto por los siguientes que figuren el la lista de calificados que habrán quedado fuera por décimas de puntuación, situación que suele producirse cada año pero en un mínimo porcentaje de admitidos.

Y una vez realizada la formación, el Capitán de Navío Tomás Clavijo, que también estrena destino este año como director de la Escuela Naval, les saludó uno a uno tras lo cual se inició el primer desfile precedido por la Banda de Música de la Escuela y hacia el interior de la misma donde desharán sus mochilas, maletas, y bolsas (algunos llevaban las tres cosas); pasarán por el trago de la peluquería, y conocerán las estancias que ocuparán en los cuarteles.

Paralelamente, el comandante director se entrevistó con los familiares de los jóvenes incorporados para explicarles detalles de la vida a la que se incorporan los nuevos aspirantes, con la proyección también de un video que recoge los aspectos de la preparación y en general de la vida militar de estos estudiantes a partir de ahora.

Según el Real Decreto 373/25, que regula la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas para 2025, este año se espera la incorporación de 163 alumnos y alumnas: 87 plazas para el Cuerpo General (8 para militares de complemento); 35 para Infantería de Marina (7 para militares de complemento); 22 para el Cuerpo de Intendencia (9 para militares de complemento); 12 para el Cuerpo de Ingenieros de la escala de oficiales (3 para militares de complemento); y 7 para el Cuerpo de Ingenieros de la escala técnica de oficiales (3 para militares de complemento).