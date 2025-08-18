O filme de animación “Migración. Unha viaxe patas arriba” proxéctase a noite do martes na rúa Real de Neda

O Concello de Neda programa este martes, no marco do ciclo de lecer “Miúdo verán. Cultura en familia” unha noite de cine ao aire libre na rúa Real. Desta volta, proxectarase a cinta de animación “Migración. Unha viaxe patas arriba”. A longametraxe está especialmente dirixida ao público infantil. Illumination, o estudo creativo do que saíron éxitos como “Minions”, “Gru: mi villano favorito” ou “Mascotas” presenta esta comedia orixinal de acción e aventuras sobre as divertidas vacacións dunha familia de patos, os Mallard.
Dirixido por Benjamin Renner, e con guión de Mike White, creador da recoñecida serie “The White Lotus” o filme, que se proxectará a partir das 22 horas, narra unha viaxe dende Inglaterra ata Xamaica na que nada sae segundo o previsto. Con todo, a experiencia axudará aos Mllard a descubrir horizontes descoñecidos, facer novos amigos e vivir peripecias que xamais imaxinaron, ademais de permitirlles coñecerse mellor.
A oferta cinematográfica, totalmente gratuíta, chega a Neda co apoio da Rede Cultural da Deputación da Coruña. En caso de chuvia, a actividade trasladarase á Casa da Cultura.