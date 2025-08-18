ANDE Galicia trae por primera vez a Ferrol, Narón y Neda su certamen nacional de moda

La primera delegación en Galicia de la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE) es una realidad, con el objetivo de acercar la moda emergente a todo el territorio autonómico y ofrecer oportunidades reales a los nuevos creadores y, para darse a conocer, organizarán en Ferrol, Narón y Neda la Semana de la Moda, del 13 al 16 de octubre, una cita que ha sido presentada este lunes en la tienda de moda Chavs, en Ferrol.

El delegado de ANDE Galicia, Alberto Hermida afirmaba que el sector de la moda “está bastante descuidado”, lo que le ha llevado, junto con Esperanza Vázquez, a impulsar la delegación territorial en Galicia, de una asociación fundada en 1986 por Laura Valencia, que tiene como uno de sus grandes eventos el certamen de Premios Nacionales a la Moda para jóvenes diseñadores, que alcanza su 39ª edición y que, hasta ahora, Galicia era la única comunidad que no había tomado parte y que tendrá su ganador autonómico en esta Semana de la Moda.

Este nacimiento de la delegación de ANDE Galicia “no es una declaración de intenciones”, comentaba Esperanza Vázquez, con esta Semana de la Moda en Ferrol, Narón y Neda, animando a todos los creadores gallegos menores de 30 años que hayan superado al menos el primer curso de Diseño de Moda y Bellas Artes a que presenten una colección de seis piezas “en la que se valorará, entre otros elementos, la sostenibilidad.” La inscripción online permanecerá abierta hasta el 31 de agosto.

En esta semana del 13 al 16 de octubre también habrá actividades paralelas, con la colaboración del Campus Industrial de la Universidade da Coruña, acogiendo una exhibición de proyectos de emprendimiento realizados por estudiantes y una mesa redonda dedicada al emprendimiento en el sector de la moda con la participación de diseñadores profesionales y docentes. En Narón habrá un taller práctico de patronaje y diseño contemporáneo dirigido especialmente a jóvenes creadores, mientras que en Chavs, será escenario de una de las charlas abiertas al público.

La gran gala tendrá lugar el 16 de octubre en las instalaciones de Galicia Textil, en Neda, con el desfile de las colecciones finalistas, actuaciones musicales y una puesta en escena abierta al público y a profesionales del sector. El director de la entidad, Héctor González, quiso apoyar este proyecto desde el primer momento. Actualmente “trabajamos principalmente en otros ámbitos industriales” hasta hace dos años el 90% de la producción de Galicia Textil se destinaba a grandes marcas como Inditex “por lo que tenemos una vinculación histórica con el sector de la moda y es fundamental apoyar iniciativas que permitan a jóvenes diseñadores dar un paso adelante en sus carreras.”