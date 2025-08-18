Propuestas para sanción cuatro personas en la provincia de A Coruña por quemas no autorizadas

La Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña ha propuesto para sanción a cuatro personas en la provincia por realizar quemas no autorizadas e incumplir las restricciones de seguridad en una época de alerta máxima por riesgo de incendio forestal.

Estas acciones, llevadas a cabo en distintas localidades de la provincia, son una infracción grave de la Ley de Montes y conllevan sanciones económicas elevadas. La intervención de la Guardia Civil tuvo lugar tras varias denuncias ciudadanas y actuaciones de oficio en varios municipios de la provincia.

En Valdoviño se detectó la quema de rastrojos en las inmediaciones de una vivienda en la parroquia de Meirás; en Aranga se localizó una quema de vegetación no autorizada y Carballo, en la parroquia de Berdillo, una persona encendió una hoguera en el interior de una finca.

En Arteixo, se tuvo que intervenir en el área recreativa de Seixeda- Oseiro, donde se estaban utilizando barbacoas sin cumplir las normativas vigentes. En todos los casos, los responsables fueron obligados a apagar el fuego de inmediato y han sido propuestos para sanción administrativa a la Ley de Montes, que califica estas acciones como infracciones graves, con multas que pueden oscilar entre los 1.001 euros y el 1.000.000 euros.

La Guardia Civil insiste sobre la importancia de la concienciación y la colaboración para prevenir incendios. En un contexto de riesgo extremo, el uso de fuego contraviniendo las prohibiciones existentes pone en peligro tanto el entorno natural como la seguridad de las personas.

También se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana. «Si es testigo de alguna actividad ilícita que pueda provocar un incendio, no dude en contactar con la Guardia Civil a través del teléfono de emergencias 062″, añade.