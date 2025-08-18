Luis Rilo e Juanchi González, do Triatlón Ferrol, clasificados en Lugo para o campionato galego

Iván Puentes foi baixa de última hora para o Tríatlon do Miño por gastroenterite.
Luis Rilo foi o mellor ferrolán no Tríatlon do Miño celebrado o pasado domingo na mañá en Lugo. Cun 31° posto, acada a praza para o campionato galego que este próximo domingo 25 acolle o barrio de Ferrol Vello. Tamén se clasificou Juanchi González, 47° da xeral e bronce en veteranos 2.
Pendente da lista definitiva de triatletas con praza para o galego, os resultados do Triatlón Ferrol complétanse con Antonio Souto, 49°, Chema Eiroa 59°, Tom Rodríguez 65°, Marcos Caneiro 75°, Mario López 88° e Marcos Alonso 94°.
A xuvenil Ariadna Soto Meizoso tivo que retirarse no último segmento por unha escordadura de nocello e Iván Puentes foi baixa finalmente por un proceso gastrointestinal.