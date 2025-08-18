Declarados dos incendios forestales en la noche del domingo en Fragas do Eume (Monfero) y en As Pontes

Durante la noche de este domingo, día 17 se declararon dos incendios en la zona norte de la provincia, uno, que se reavivó en la aldea de San Bartolomeu, en Queixeiro, municipio de Monfero, que afectó a una zona del Parque Natural das Fragas do Eume; y el otro en la zona de O Freixo, en As Pontes.

En Monfero, controlado

Según informa la Consellería de Medio Rural a las 5.11 horas de la madrugada de este lunes quedó controlado un incendio forestal declarado a las 21.11 horas del domingo en el concello de Monfero, parroquia de Queixeiro, que afecta al Parque Natural das Fragas do Eume.

Según las últimas estimaciones (10.30 horas de este lunes), afecta a una superficie de alrededor de 1,5 hectáreas. Para su extinción se movilizaron un agente y cinco brigadas auxiliados por 6 motobombas. Asimismo colaboraron en la extinción los vecinos y los bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Ortigueira. Es esta la segunda ocasión en el que se registra un incendio en la zona.

En As Pontes

Sobre las 21.45 horas del domingo se alertó de otro incendio en la zona de O Freixo, en el municipio de As Pontes, que quedó extinguido a las 2,35 de la madrugada de este lunes. Acudieron para sofocarlo personal de la Xunta, un agente forestal de Medio Rural,y cuatro brigadas auxiliados por tres motobombas. Asimismo colaboraron en la extinción los bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES de Mugardos.