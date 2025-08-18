Festas Veran Ferrol 2025

Regresa a Ares a tenda de aluguer efémera de vestimenta indiana

Chimpos, a empresa compostelá especializada en vestiario histórico rexentada por Betty Sieira, regresa á vila aresá para instalar a tenda efémera de aluguer de vestimenta indiana na avenida Saavedra Meneses, número 16.

Dende este luns 18 até o sabado 23 de agosto, todo aquel que o desexe poderá botar unha ollada ao seu catálogo, probar as prendas e alugar roupa e complementos para a súa caracterización de época.

Mulleres, homes e crianzas atoparán alí vestidos completos, accesorios soltos, chapeaus… en horario de 11:30 a 14:00 horas e tamén de 18:30 a 22:00 horas. Na tenda efémera haberá a posibilidade de recibir asesoramento para elixir as combinacións dos conxuntos, que serán devoltos ao longo da xornada do luns, 25 de agosto.

Así, con este servizo especial, a Concellaría de Cultura que impulsa o Ares Indiano contribúe a reducir a necesidade de mercar ou mesmo confeccionar a indumentaria indiana se non é posible, facilitando á veciñanza a caracterización histórica cunha empresa recoñecida neste eido.

