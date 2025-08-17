O Parrulo Ferrol consigue un buen empate ante Noia Portus Apóstoli

Buena prueba de fuego para O Parrulo Ferrol la que tuvo en la tarde de este sábado ante el otro representante gallego en la Primera División, el Noia Portus Apóstoli, empatando 3-3, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Municipal de Bertamiráns.

El partido empezaba con el Noia Portus Apóstoli queriendo tener el peso del juego, obligando a los ferrolanos a basar el suyo en defensa, aunque las ocasiones de gol brillaban por su ausencia.

Cuando todavía los dos equipos seguían calibrando sus fuerzas, adaptándose al enorme calor que hacía en la pista, Mati Starna era el más listo de la clase al ver a su homólogo noiés adelantado y tirar directamente desde su área, anotando el 0-1.

Los jugadores de O Parrulo Ferrol se venían arriba, teniendo Diogo una clara ocasión para ampliar las diferencias tan solo dos minutos después, con un tiro desde el borde del área a media altura, con el meta Schütt sacando una gran mano.

El partido se seguía igualando sobre la pista, aunque las mejores llegadas eran parrulas, con Schütt evitando el gol, como en un tiro de Rubén Orzáez desde el borde del área en una buena jugada de estrategia o otra ocasión de Novoa, en su caso, desde el lateral.

Cuando parecía que estaba más cerca el segundo de los ferrolanos, llegaba el empate, con un gol de Leozin en una rápida jugada de equipo. Esto no hacía bajar los brazos a los jugadores de O Parrulo Ferrol que, tan solo dos minutos después, volvían a ponerse por delante, con un gol de Novoa de tiro cruzado raso al primer toque dentro del área a la salida de un córner, llegándose al descanso con este 1-2 en el marcador.

El segundo periodo empezaba con el Noia Portus Apóstoli buscando la igualada, con un tiro de Ismael en el borde del área que sacaba Mati Starna con una buena mano, pero, en su segunda llegada, conseguía el empate con un tiro raso desde la frontal colocado al palo.

Con este 2-2, el juego estaba siendo de ida y vuelta, sin un dominador claro, aunque Jon tenía una buena ocasión para O Parrulo Ferrol con un tiro desde el borde del área a la salida de un córner que despejaba Peixe, bajo palos en el segundo tiempo en el Noia Portus Apóstoli.

Los noieses empezaban a alternar el juego de cuatro con el de cinco con su portero Peixe, creando dificultades a los ferrolanos y, en una de estas subidas al ataque, el propio meta anotaba el 3-2 con un potente tiro raso desde quince metros colocado al palo.

El partido entraba en su recta final pero ninguno de los dos equipos bajaba el pie del acelerador, con O Parrulo Ferrol también yendo a por todas con Dennis Berthod en pista para subirse al ataque y, en la primera jugada, se quedaron muy cerca de marcar, al no llegar Jon por muy poco a un centro al segundo palo, pero, a falta de 48 segundos, Novoa hacía una de las suyas para volver a empatar con un gol desde la frontal del área por raso, por lo que este 3-3 acabaría siendo definitivo.

La pretemporada de O Parrulo Ferrol continuará este miércoles 20 de agosto, recibiendo al CD Burela (Segunda División), en un partido que se disputará a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Noia Portus Apóstoli: Schütt, Montero, Douglas, Macedo, Ismael – también jugaron – Varsalona, Leozin, Macedo, Diego Fávero, Biel, David Pazos, Peixe, Ismael, Churrasco, Koeman y Rubi.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Rubén Orzáez, Novoa, Diogo, Gonzalo Santa Cruz – también jugaron – Xavi Cols, Niko Vukmir, Turbi, Jon y Dennis Berthod.

Árbitros: Adrián Figueroa y Marcos Noya, junto con Eva López como asistente (Comité gallego). Amonestaron al local David Pazos.

Goles: 0-1 Mati Starna min.6, 1-1 Leozin min.16, 1-2 Novoa min.18, 2-2 Ismael min.24, 3-2 Peixe min.35, 3-3 Novoa min.39.

Pabellón: Municipal de Bertamiráns.