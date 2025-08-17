Exaltación de productos del mar en Cabanas

Cabanas presenta la campaña de exaltación de productos del mar, que tendrá lugar en el Concello en los próximos días y busca aprender y divulgar sobre el medio marino que tenemos.

Así, la primera actividad serán dos «Showcooking» a las 12 horas los días 17 y 31 de agosto, que tendrá lugar en el parque del Areal, y que permitirán a los asistentes aprender y ver diversas recetas con productos del mar de proximidad que serán cocinados allí, así como también degustar los resultados de los mismos.

Dentro de la campaña están previstas otras actividades, con fechas aún por confirmar, como las jornadas de exploración de nuestro litoral, donde podremos aprender sobre especies marinas, o realizar rutas informativas; y actividades para conocer y poner en valor el papel de la mujer en este sector, descubriendo su importancia y huella.

Todas las actividades son gratis y de asistencia libre. Las mismas forman parte de la subvención solicitada y alcanzada por el Concello al Grupo de Acción Local Pesquero (GALP) dependiente de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia, que busca poner en valor nuestro medio marino.