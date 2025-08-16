Racing y Ponferradina se reparten los goles y las buenas sensaciones

M.V. Penúltimo partido de la pretemporada del conjunto racinguista disputado en un abarrotado campo de La Gándara bajo una gran organización de la AFAFE. Enfrente, una Ponferradina que, al igual que los ferrolanos, luchará por ascender a Segunda División esta temporada.

Una primera parte con gol de la Ponferradina

Comenzaron los dos equipos con mucha fuerza buscando pisar el área rival. En el minuto 7 llegaba el primer gol del partido, Mula centraba y Ferrer aprovechaba un desajuste defensivo ferrolano para superar a Parera y hacer el 0-1 para la «Ponfe». No acusó en exceso el golpe el Racing que poco después dispuso de un disparo raso de Pascu que atajó el portero visitante.

Los de Pablo López se hicieron con el control del juego, consiguiendo hacer buenas jugadas con Jairo como faro del equipo. El propio Jairo rozaba el tanto del empate con un balón que se estrelló en el poste. El extremo derecho, Álvaro Juan fue otro de los destacados en los locales, llevando mucho peligro por banda con varios centros que no encontraron feliz. Con victoria visitante finalizaba un primer tiempo disputado con mucha intensidad por ambos equipos.

Empate en la segunda parte

En la segunda parte bajaba el ritmo de juego, siendo los del Bierzo los primeros en crear peligro, con un disparo de Sergio Benito que atajaba Parera.

Respondían los locales de la mejor manera, el recién ingresado, Raúl Dacosta recibía un balón en la zona izquierda del ataque, se metía hacia dentro y con un gran disparo con la derecha conseguía poner el 1-1 en el marcador.

El calor y el cansancio se empezaba a notar, lo que aprovecharon los entrenadores para realizar los típicos cambios de los partidos amistosos. Más parones que juego en el último tramo del encuentro, en el que la Ponferradina pudo llevarse la victoria, pero el lanzamiento de Borja Valle se estrellaba en el larguero de la portería ferrolana.

En resumen, un gran test de preparación para el Racing ante un rival de su mismo nivel a falta de dos semanas para el comienzo de la Liga en Primera RFEF. La parroquia ferrolana, que llenó La Gándara salió con buenas sensaciones y ya cuenta los días para el Trofeo Concepción Arenal, donde el Racing recibirá al Celta Fortuna el próximo sábado 23 a las 19:00 en el Estadio de A Malata

FICHA TÉCNICA

Racing de Ferrol.-1

Parera (César, min 64) ; Migue Leal (Mardones, min 64) , Pujol, Zalaya (Artetxe, min 64), Álvaro Ramón; Gorostidi, Gelardo (Álvaro Peña, min 64), Jairo (Carballo, min 77); Álvaro Juan (Rául Dacosta, min 46), Pascu y Escobar (Azael, min 72).

Ponferradina.-1

Prieto (Barredo, min 46) ; Jorrín (Diego Moreno, min 64), Andújar (Undabarrena, min 75), Eneko (Borja F., min 64), Kysil (Ger Nóvoa, min 46), Vasco (Andoni L., min 46); Frimpong (Esquerdo, mon 64 (Korka, min 89)); Keita (Bruno, min 75), Mula (Borja V., min 64) , Pau Ferrer (Benito, min 46) y Cortés (Borja Valle, min 64).

Árbitro.- Pedro Oreiro. Amarillas para el local, Zalaya y el visitante, Cortés.

Goles:.-0-1, Ferrer (7´), 1-1, Raúl Dacosta (57´)

